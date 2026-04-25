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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie fällt am 05.10.2026 um -4,25 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Die SUESS MicroTec Aktie notiert am 05.10.2026 mit -4,25 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie fällt am 05.10.2026 um -4,25 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.10.2026

    Rote Vorzeichen bei SUESS MicroTec: Der Kurs rutscht um -4,25 % auf 73,70 ab. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 73,70, mit einem Minus von -4,25 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SUESS MicroTec Aktionäre einen Verlust von -16,18 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +8,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +90,08 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,41 % im Plus-Minus-Bereich. SUESS MicroTec entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,48 %
    1 Monat +2,24 %
    3 Monate -16,18 %
    1 Jahr +123,37 %
    Stand: 05.10.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 05.10. - AT 20 stark +0,90 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Diese Kursziele für 2030 sind realistisch


    Die Nvidia-Aktie gehört bekanntlich zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Bis 2030 könnte der Kurs jedoch je nach Entwicklung der KI-Investitionen sowohl deutlich fallen als auch auf rund 625 US-Dollar steigen. An der Börse wird Nvidia derzeit mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Billionen US-Dollar bewertet. Damit sind bereits sehr hohe Erwartungen an das […] The post Nvidia-Aktie: Diese Kursziele für 2030 sind realistisch first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,19 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,36 %.

    SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SUESS MicroTec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SUESS MicroTec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SUESS MicroTec

    -4,17 %
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    +2,13 %
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    +124,64 %
    +242,86 %
    +248,48 %
    +1.017,79 %
    +201,01 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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