FGR treibt Kommerzialisierung von Kohlefaser mit Aeropreg-Vereinbarung voran

First Graphene schließt eine Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung mit dem globalen Prepreg-Hersteller Aeropreg zur Entwicklung eines mit Graphen verbesserten Kohlefaser-Prepregs

Die dreijährige Vereinbarung baut auf positiven Ergebnissen aus den Entwicklungsarbeiten von First Graphene zur Integration von PureGRAPH in Kohlefaserverbundwerkstoffe auf

Die Zusammenarbeit kombiniert PureGRAPH und proprietäre Epoxidkonzentrate mit den etablierten Fertigungs- und Harzentwicklungskapazitäten von Aeropreg

First Graphene beabsichtigt, das mit Graphen verbesserte Prepreg-Produkt über die bestehenden Vertriebskanäle von Aeropreg bis zur kommerziellen Markteinführung weiterzuentwickeln

Die Partnerschaft festigt den Weg von FGR in den globalen Markt für kohlefaserverstärkte Kunststoffe, dessen Wachstum bis 2033 auf US$43,7 Milliarden geschätzt wird

5. Oktober 2026 / IRW-Press / First Graphene Limited (ASX: FGR; „First Graphene“ oder das „Unternehmen“) (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) hat mit dem türkischen Prepreg-Hersteller Aeropreg eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung abgeschlossen, um ein mit PureGRAPH verbessertes Kohlefaser-Prepreg in Richtung Kommerzialisierung voranzutreiben.

Im Rahmen der dreijährigen Vereinbarung werden die proprietären Epoxidkonzentrate von First Graphene eingesetzt, um die Integration von PureGRAPH in den bestehenden Herstellungsprozess von Aeropreg für Kohlefaser-Prepregs zu optimieren.

Kohlefaser-Prepreg ist ein Verbundmaterial, das bereits mit teilweise ausgehärtetem Polymerharz vorimprägniert wurde und häufig zur Verstärkung von Komponenten eingesetzt wird, die in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und bei Sportartikeln verwendet werden.

Das Entwicklungsprogramm wird sich darauf konzentrieren, eine kontrollierte und wiederholbare Graphenbeladung innerhalb des Prepregs zu erreichen, bevor Festigkeit, Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und Herstellbarkeit des daraus entstehenden Materials validiert werden.

Vorbehaltlich der Testergebnisse werden First Graphene und Aeropreg das Material in Richtung kommerzieller Markteinführung weiterentwickeln und dabei die bestehenden Vertriebskanäle von Aeropreg in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Marine- und Sportartikelindustrie nutzen.

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