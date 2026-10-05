🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Banaszak zu Sachsen-Anhalt

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bald Rechtsextremer an einer Parlamentsspitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Banaszak nennt erwartete AfD-Spitze eine Zäsur
    • BSW will Rausch als AfD-Kandidaten wählen
    • Grüne planen Protest und kündigen Widerstand an
    Banaszak zu Sachsen-Anhalt - Bald Rechtsextremer an einer Parlamentsspitze
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak sieht in der erwarteten Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt eine Zäsur. "Das erste Mal seit 1945 wird ein Rechtsextremer an der Spitze eines deutschen Parlamentes stehen", sagte er in Berlin.

    Wie die Fraktionen in Magdeburg abstimmen wollen

    Banaszak betonte, zu der Wahl werde es kommen, obwohl die AfD keine absolute Mehrheit der Sitze bei der Landtagswahl errungen habe, sondern weil eine andere Fraktion dem Kandidaten dazu verhelfe - gemeint ist das BSW. "Aus einer Wahlalternative zur AfD ist also eine Wahlinitiative für die AfD geworden", kommentierte er.

    Am Dienstag konstituiert sich der Landtag in Magdeburg. Dann soll das Präsidium neu gewählt werden. Der AfD-Abgeordnete Tobias Rausch möchte Landtagspräsident werden, die AfD-Fraktion hat ihn einstimmig nominiert. Das BSW will Rausch wählen. Grüne, SPD und Linke lehnen einen AfD-Parlamentspräsidenten klar ab. Den CDU-Abgeordneten wird laut Fraktionschef Sven Schulze eine Enthaltung empfohlen. Die AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

    Kampfansage vom Grünen-Chef

    Es sei absehbar, dass am Dienstag der Versuch unternommen werde, Demokratie verächtlich zu machen und andere Parteien und Fraktionen zu demütigen, sagte Banaszak voraus. "Denen, die dort morgen feixen werden, sage ich: Freut euch nicht zu früh. Unsere Angst bekommt ihr nicht, unsere Resignation und unseren Fatalismus bekommt ihr nicht, aber unseren demokratischen Widerstand."

    Banaszak kündigte an, gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Grünen-Bundesvorstands in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg zu reisen, wo zur Wahl Proteste geplant sind./hrz/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Banaszak zu Sachsen-Anhalt Bald Rechtsextremer an einer Parlamentsspitze Grünen-Chef Felix Banaszak sieht in der erwarteten Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt eine Zäsur. "Das erste Mal seit 1945 wird ein Rechtsextremer an der Spitze eines deutschen Parlamentes stehen", sagte er in Berlin. Wie die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     