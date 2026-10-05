EUWAX Trends vom 05.10.2026, 14:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder ASML vor Quartalsbericht: Analysten erwarten Gewinnsprung Optionsschein - ASML: Analysten erwarten 94 Prozent mehr Gewinn je Aktie Bereits im Juli hatte der niederländische Halbleiterausrüster ASML die Jahresprognose auf 43 bis 45 Milliarden Euro Umsatz angehoben. Die Bruttomarge soll 54 bis 56 Prozent erreichen. Treiber ist laut Vorstandschef Christophe Fouquet die steigende Nachfrage nach KI-Chips, die ASMLs Kunden zu einem beschleunigten Kapazitätsausbau veranlasse. Am 14. Oktober veröffentlicht ASML den Bericht zum dritten Quartal. Analysten rechnen laut Konsensschätzungen mit einem Gewinnanstieg von rund 94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zuletzt notierte die Aktie bei 1647 Euro (Stand: 13:10 Uhr), seit Jahresbeginn ein Plus von rund 75 Prozent. Damit sind hohe Erwartungen bereits eingepreist. Verfehlt ASML die Prognosen, könnte der Kurs deutlich korrigieren. Auf ASML setzen Anleger an der Börse Stuttgart heute vermehrt mit einem Discount-Call-Optionsschein (WKN: MR08JQ), Basispreis 1.600 Euro, Cap bei 1.700 Euro. Der maximale Auszahlungsbetrag beträgt 10,00 Euro je Optionsschein (Bezugsverhältnis 0,10). Liegt der Kurs des Basiswerts am Bewertungstag (18.12.2026) unter dem Basispreis von 1.600 Euro, verfällt das Produkt wertlos. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom jeweiligen Einstandspreis ab. Optionsschein - Metas KI-Agent Muse erreicht 5 Millionen Downloads Der Technologiekonzern Meta Platforms baut sein KI-Geschäft aus. Am 8. September startete Meta den KI-Agenten Muse, der eigenständig Aufgaben wie Terminplanung, Einkauf und E-Mail-Versand übernehmen kann. Die App erreichte innerhalb von 22 Tagen rund 5 Millionen Downloads in den USA und Kanada und hielt laut dem Analysedienst Sensor Tower zwölf Tage in Folge Platz 1 im US-App-Store. Am 23. September stellte Vorstandschef Mark Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz Connect weitere Neuerungen vor: die im Frühjahr 2027 erhältliche Meta VR Glasses sowie eine Ausweitung von Muse auf den Geschäftskundenbereich. Allerdings erhöhte Meta die Investitionsplanung für 2026 auf 130 bis 145 Milliarden Dollar, nahezu eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Das könnte die Gewinnentwicklung kurzfristig belasten. Aktuell notiert die Meta-Aktie bei 648 Euro (Stand: 13:50 Uhr). Auf Meta setzen Anleger an der Börse Stuttgart heute vermehrt mit einem Discount-Call-Optionsschein (WKN: WA4QPM), Basispreis 730 Dollar, Cap bei 780 Dollar. Der Kurs des Basiswerts lag zuletzt knapp unter dem Basispreis. Der Optionsschein befindet sich damit aus dem Geld. Der maximale Auszahlungsbetrag beträgt 5,00 Dollar je Optionsschein (Bezugsverhältnis 0,10). Liegt der Kurs am Bewertungstag (18.12.2026) unter dem Basispreis von 730 Dollar, verfällt das Produkt wertlos. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom jeweiligen Einstandspreis ab. Beim Handel in Euro besteht ein Währungsrisiko gegenüber dem Dollar. Optionsschein - Tesla übertrifft Analystenerwartungen mit 486.000 Auslieferungen 486.532 ausgelieferte Fahrzeuge im dritten Quartal: Tesla hat am Freitag die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis lag rund 5 Prozent über dem Konsens von 461.974 Einheiten, den Tesla auf seiner Investor-Relations-Seite veröffentlicht hatte. Im Vorjahresvergleich gingen die Auslieferungen allerdings um gut 2 Prozent zurück. Im dritten Quartal 2025 hatte Tesla vom auslaufenden US-Steuerkredit für Elektroautos profitiert und 497.099 Fahrzeuge übergeben. Aktuell steht die Tesla-Aktie bei 328 Euro (Stand: 13:57 Uhr). Bereits Ende September hatte sich Tesla Kreditlinien über insgesamt 30 Milliarden Dollar gesichert, die laut SEC-Filing für allgemeine Unternehmenszwecke bereitstehen. Auf Tesla setzen Anleger an der Börse Stuttgart heute vermehrt mit einem Discount-Call-Optionsschein (WKN: MM40XS), Basispreis 320 Dollar, Cap bei 370 Dollar. Der Kurs des Basiswerts lag zuletzt über dem Cap, sodass der maximale Auszahlungsbetrag von 5,00 Dollar je Optionsschein (Bezugsverhältnis 0,10) aktuell gesichert wäre, vorausgesetzt, die Tesla-Aktie notiert am Bewertungstag (18.12.2026) weiterhin mindestens bei 370 Dollar. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom jeweiligen Einstandspreis ab. Liegt der Kurs am Bewertungstag unter dem Basispreis von 320 Dollar, verfällt das Produkt wertlos. Da Basispreis und Cap in Dollar festgelegt sind, besteht ein Währungsrisiko. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hebelprodukte unterliegen einem erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (PRIIP/KID) sowie den Prospekt des Emittenten. Börse Stuttgart Group 2026.



