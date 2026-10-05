Chervon ernennt Peter J. Carlson zum Director of Sales for Strategic Accounts

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Peter J. Carlson tritt mit Wirkung zum Montag, dem 5. Oktober 2026, als Director of Sales for Strategic Accounts bei Chervon ein und berichtet an Jeff Campbell, Senior Vice President für Industrie- und Gewerbekunden.

Carlson bringt über 27 Jahre Erfahrung im Key-Account-Management für Elektrowerkzeuge und Outdoor-Produkte zu Chervon mit. Als Absolvent der Bemidji State University in Bemidji, Minnesota, begann Carlson seine Karriere 1999 bei Makita Power Tools. In den folgenden 10 Jahren durchlief er eine Reihe von Positionen bei Makita.

Im Jahr 2009 wechselte Carlson als Senior National Account Manager zu TTI/Milwaukee. Seine Karriere entwickelte sich erfolgreich, als er durch eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung befördert wurde, in denen er das strategische Großkundengeschäft für TTI/Milwaukee aufbaute und leitete.

„Carlson wird hoch geschätzt für seine Fähigkeit, nicht nur das Geschäft auszubauen, sondern auch seine Mitarbeiter zu betreuen, zu schulen und weiterzuentwickeln“, sagte SVP Campbell. „Seine umfassende Erfahrung beim Ausbau des Geschäfts auf Filialebene und im E-Commerce macht ihn zu einer äußerst wertvollen Verstärkung für Chervon.“

„Es ist offensichtlich, dass Chervon meinen fast schon manischen Fokus auf den Aufbau von Partnerschaften auf Filialebene und die Nachfrage der Endverbraucher teilt“, sagte Carlson. „Ich freue mich unglaublich darauf, meine Karriere bei Chervon fortzusetzen, während wir eine Führungsposition auf dem Markt für motorbetriebene Gartengeräte und Elektrowerkzeuge aufbauen.“

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ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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