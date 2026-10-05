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    AKTIE IM FOKUS

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    Auto1 am MDax-Ende - Analysten senken Ziele nach Pre-Close Call

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktie verliert 4,3 Prozent auf 15,76 Euro
    • Analysten senken Kursziele, Wachstum muss sich beweisen
    • Goldman senkt Gewinnschätzungen, bleibt aber bei Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Auto1 am MDax-Ende - Analysten senken Ziele nach Pre-Close Call
    Foto: Autohero

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Zuletzt fielen die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers als Schlusslicht im MDax um 4,3 Prozent auf 15,76 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte gab nur leicht nach.

    Analysten reagierten zu Wochenbeginn mit Zielsenkungen auf eine Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen (Pre-Close Call). Auto1 müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wiederhergestellt werden könne, schrieb etwa Experte Jo Barnet-Lamb von der Bank UBS.

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    Die Experten von Goldman Sachs reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv, weshalb sie die Einstufung auf "Buy" beließen. Mit einem Kursziel von 32 (alt 37) Euro sehen sie denn auch noch reichlich Potenzial - ebenso wie Barnet-Lamp von der UBS, der sein Ziel von 35,10 auf 30,30 Euro senkte/la/mis

    AUTO1 Group

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    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 30.476 auf Ariva Indikation (05. Oktober 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +93,55 %/+138,71 % bedeutet.





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