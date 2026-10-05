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    Chervon ernennt Neil Harrison zum Vice President of Sales, Marketing und Managing Director von Chervon Canada

     

     

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Neil Harrison wechselt zu Chervon als Vice President Sales, Marketing und Managing Director von Chervon Canada; er tritt seine Stelle am Montag, dem 5. Oktober 2026, an und berichtet an CEO Joe Galli.

     

    Harrison bringt mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bereich professioneller und privater Elektrowerkzeuge mit. Nach seinem Studium des Umweltforschungsmanagements und seinem Abschluss an der University of Western Ontario in London, Ontario, begann Harrison seine Karriere in der Werkzeugbranche im Jahr 2003 bei Black & Decker/DeWalt und durchlief verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Produktmanagement. Im Jahr 2006 wechselte Harrison zu Bosch Canada als Marketingmanager für die Marke SKIL. Anschließend war er als Kundenbetreuer bei Hilti Canada tätig.

     

    Im Jahr 2008 wechselte Harrison zu TTI/Milwaukee, wo er eine beeindruckende 17-jährige Karriere startete und Führungspositionen in den Bereichen Produktmanagement, Vertriebskanalmanagement und Marketingmanagement bekleidete. Er leitete regionale Vertriebsteams in den Industriebau-Vertriebskanälen für Ontario und Ostkanada und baute zudem ein nationales Außendienstteam für die Bereiche Eisenwaren und Automobil auf und leitete dieses.

     

    Zuletzt war Harrison Managing Director bei Klingspor Abrasives Canada, wo er das gesamte kanadische Geschäft einschließlich Vertrieb, Marketing, Lager und Betrieb, Personalwesen sowie Finanzen leitete.

     

    Im Laufe seiner Karriere hat sich Harrison als starke Führungspersönlichkeit profiliert, die nachweislich herausragende Mitarbeiter, Marken und Kundenbeziehungen entwickelt sowie Geschäftsbereiche im kanadischen Markt ausgebaut hat. „Wir freuen uns sehr, Neil nun als Leiter von Chervon Canada an Bord zu haben“, sagt CEO Joe Galli. „Neils beeindruckende Führungsqualitäten, seine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen und seine Kundenorientierung machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unseres kanadischen Geschäfts.“

     

    „Ich kann es kaum erwarten, mit dem Aufbau und der Leitung unserer kanadischen Geschäftseinheit hier bei Chervon zu beginnen“, sagte Harrison. „Chervon setzt sich eindeutig dafür ein, ein führendes kanadisches Unternehmen aufzubauen, und ich bin sehr dankbar, diese neue Aufgabe leiten zu dürfen.“

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    IRW Press
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