RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analystin Natalia Webster aktualisierte in einem am Montag vorliegenden Kommentar ihre Prognosen für den Medizintechnikkonzern. Unter anderem verwies sie auf die Wechselkursentwicklung./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 21,31EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.





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