Going Public Media: Was die Halbjahreszahlen 2026 verraten
GoingPublic Media steigert den Halbjahresumsatz 2026, rutscht aber in die Verlustzone. Bereinigt verbessert sich das Ergebnis – für das Gesamtjahr bleibt der Ausblick positiv.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 6 % auf 681.000 Euro.
- Ohne die 2025 noch enthaltenen Untervermietungserlöse hätte das Umsatzwachstum rund 15 % betragen.
- Das Halbjahresergebnis lag bei minus 19.000 Euro; im Vorjahr waren es plus 51.000 Euro.
- Das EBITDA betrug minus 10.000 Euro gegenüber plus 58.000 Euro im Vorjahreszeitraum.
- Ohne den Beteiligungsertrag aus dem Verkauf der BondGuide-Media-Anteile 2025 verbesserte sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 30.000 Euro.
- Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni auf rund 400.000 Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet GoingPublic Media weiterhin ein positives Ergebnis.
Der Kurs von Going Public Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,60 % im
Minus.
-1,60 %
-1,60 %
-4,16 %
-12,97 %
+26,80 %
-51,38 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte