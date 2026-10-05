Chervon ernennt Claudio Chiappetta zum Vice President of Retail Sales für Chervon Canada

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Claudio Chiappetta wechselt zu Chervon und übernimmt mit Wirkung zum Montag, dem 5. Oktober 2026, die Position des Vice President of Retail Sales für Chervon Canada; er berichtet an den Vizepräsidenten und Geschäftsführer Neil Harrison.

Chiappetta ist Absolvent der York University in Toronto und hat dort Betriebswirtschaft und Marketing studiert. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich motorbetriebene Gartengeräte und Elektrowerkzeuge sowie umfassende Kenntnisse des kanadischen Marktes für Heimwerkerbedarf und motorbetriebene Gartengeräte bei Chervon ein.

Chiappetta begann seine Karriere im Werkzeug- und Outdoor-Bereich im Jahr 2003 bei Black & Decker/DeWalt, wo er verschiedene Positionen im Vertrieb und Marketing bekleidete, darunter die des Produktmanagers für Akku-Werkzeuge bei DeWalt Power Tools. Claudio wechselte 2008 zu TTI Milwaukee, wo er für die Einführung einer Reihe von Milwaukee-Akku-Produkten auf dem kanadischen Markt verantwortlich war. Anschließend baute er das Ryobi-Portfolio an motorbetriebenen Gartengeräten sowie mehrere TTI-Elektrowerkzeugmarken auf und leitete diese.

„Ich freue mich sehr, Claudio in unserem kanadischen Führungsteam willkommen zu heißen“, sagt Neil Harrison, VP und Geschäftsführer. „Claudios herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Marketing und Kundenentwicklung werden uns beim Ausbau von Chervon Canada sehr zugutekommen.“

„Ich freue mich sehr darauf, wieder mit Neil Harrison und Trevor Bithrey zusammenzuarbeiten, um Chervon Canada weiter auszubauen“, sagt Chiappetta. „Das klare Bekenntnis von Chervon, das weitere Wachstum und den Erfolg in Kanada voranzutreiben, ist äußerst spannend.“

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ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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