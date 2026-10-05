🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsantea Thesaurierungs-Anteile R FondsvorwärtsNachrichten zu antea Thesaurierungs-Anteile R

    Marktkommentar

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kornelius Purps (antea): Made in Germany: Gibt es ein Comeback?

    Zu wenig Wachstum und zu viel Regulierung. Zu wenig Gas und zu viele Schulden. Schafft es Deutschland, seine Probleme zu lösen? Impressionen einer Podiumsdiskussion.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Made in Germany: Gibt es ein Comeback?
    Foto: www.assetstandard.de

    02.10.2026 - 

    „Treffen sich drei Männer im Hotel Atlantic…“ Was beginnt wie ein Altherrenwitz, bezieht sich in Wirklichkeit auf eine äußerst kurzweilige Diskussionsrunde angesehener Fachleute. Anfang dieser Woche durfte die antea ag in den Räumlichkeiten des altehrwürdigen Hotels an der Hamburger Außenalster zahlreiche Gäste begrüßen, um der Frage nachzugehen:

    „Made in Germany – Auslaufmodell oder Comeback?“ „Ja… nein… eigentlich schon, aber…“ – bereits während des Begrüßungsgetränks fiel es den Teilnehmern der Veranstaltung schwer, einen einheitlichen Standpunkt zu finden. In der anschließenden Diskussionsrunde erhielten die Zuhörer dann viele Argumente für die „Comeback“-Variante. Gastgeber und Moderator Johannes Hirsch begrüßte dazu Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank sowie Prof. Henning Vöpel, Vorstand des Centrums für Europäische Politik, auf dem Podium.

    Zur Einordnung der Konjunktur Deutschlands bemühte Schmieding einleitend das oft zitierte „Tal der Tränen“, ergänzte aber: „Wir haben die Talsohle durchschritten.“

    (...)

    Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.





    Autor
    Asset Standard
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Asset Standard
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Kornelius Purps (antea): Made in Germany: Gibt es ein Comeback? Zu wenig Wachstum und zu viel Regulierung. Zu wenig Gas und zu viele Schulden. Schafft es Deutschland, seine Probleme zu lösen? Impressionen einer Podiumsdiskussion.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     