Krebs im Visier: Dieser Konzern setzt fast 1 Milliarde US-Dollar aufs Spiel

SOFIE Biosciences ist ein US-amerikanischer Auftragshersteller für Radiopharmaka zur Positronen-Emissions-Tomografie. Nach dem Abschluss soll das Unternehmen Teil des Segments Pharmaceutical Diagnostics von GE HealthCare werden.

GE HealthCare will seine Position im wachsenden Markt für Radiopharmaka in den USA deutlich ausbauen. Der Medizintechnikkonzern übernimmt dafür SOFIE Biosciences. Der Kaufpreis liegt bei 945 Millionen US-Dollar und soll vollständig in bar bezahlt werden. Der Abschluss der Transaktion ist für die erste Hälfte von 2027 geplant. Voraussetzung sind unter anderem regulatorische Genehmigungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie von GE HealthCare notiert zum Börsenstart leicht im Minus. Der Kurs liegt bei 63,55 US-Dollar, ein Rückgang von 1,15 Prozent (Stand 15:36 uhr MESZ).

Zugang zu einem stark wachsenden Markt

Mit der Übernahme will GE HealthCare vor allem die sogenannte "letzte Meile" der Versorgung mit Radiopharmaka abdecken. SOFIE Biosciences verfügt in den USA über ein Netzwerk aus 15 Produktionsstandorten mit insgesamt 21 Zyklotronen sowie einen auf Theranostik spezialisierten Entwicklungs- und Produktionsstandort.

"Der Markt für PET-Radiopharmaka wächst rasant", sagte Kevin O’Neill, Chef des Segments Pharmaceutical Diagnostics bei GE HealthCare. Als Teil von GE HealthCare könne SOFIE Biosciences voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Gleichzeitig ermögliche die Übernahme dem Konzern, entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Radiopharmaka aktiv zu sein.

Neues Mittel gegen Krebs im Visier

Besonders interessant ist für GE HealthCare der Zugang zu FAPI-74. Dabei handelt es sich um einen Radiotracer, der sich bereits in einer Phase-III-Studie befindet und für die Darstellung verschiedener Krebsarten eingesetzt werden könnte. GE HealthCare besitzt bereits die Rechte außerhalb der USA.

Radiopharmaka mit Fluor-18 haben eine Halbwertszeit von lediglich 110 Minuten. Deshalb spielt eine zuverlässige und schnelle Produktion eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Patienten. Laut GE HealthCare befinden sich derzeit rund 20 PET-Radiotracer und mehr als 30 Radiotherapeutika in der Entwicklung.

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SOFIE Biosciences soll auch nach der Übernahme unabhängig als Auftragshersteller für seine bisherigen Kunden tätig bleiben. Dazu gehören auch Anbieter außerhalb des GE-HealthCare-Portfolios.

SOFIE-Chef Patrick Phelps sieht in dem Deal einen wichtigen nächsten Schritt: Mit der steigenden Nachfrage nach Fluor-18-Produkten und neuen Diagnostika und Therapien biete der Zusammenschluss "eine spannende Etappe" für das Unternehmen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die GE Healthcare Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 56,80EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

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