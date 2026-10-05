JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für das iPhone Pro Max seien zuletzt in allen Region stabil geblieben, schrieb Samik Chatterjee in einer Studie am Montag. Die Lieferzeiten für das iPhone 18 Pro hätten sich derweil verkürzt. In den Fokus rücke nun aber die voraussichtliche Nachfrage nach dem Modell iPhone Duo, für das Vorbestellungen ab Mitte Oktober möglich seien./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 297,4EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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