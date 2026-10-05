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    AGCO Shakes Up Executive Leadership Team

    AGCO is reshaping its executive team, expanding key leaders’ responsibilities and streamlining its structure to sharpen accountability across its global business.

    AGCO Shakes Up Executive Leadership Team
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • AGCO is restructuring its executive leadership to simplify its organization, strengthen accountability, and reduce the leadership team by one member.
    • Effective immediately, Stefan Caspari becomes Senior Vice President and General Manager of Fendt/Valtra & Product Management, while retaining leadership of AGCO’s North American agricultural business.
    • Torsten Dehner steps down from his role leading Global Fendt/Valtra and Product Management on October 5, 2026, and will remain with AGCO in Switzerland to support the transition.
    • Caspari joined AGCO in 2014 and has held leadership roles in commercial operations, global strategy, smart farming technology, and multi-brand governance.
    • Luis Felli adds global Aftersales, Parts, and Customer Support responsibilities to his role as Senior Vice President and General Manager of Massey Ferguson.
    • Damon Audia becomes President of PTx, Corporate Strategy & Distribution, taking on responsibility for AGCO’s Global Distribution Management organization.



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