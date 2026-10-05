AGCO Shakes Up Executive Leadership Team
AGCO is reshaping its executive team, expanding key leaders’ responsibilities and streamlining its structure to sharpen accountability across its global business.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- AGCO is restructuring its executive leadership to simplify its organization, strengthen accountability, and reduce the leadership team by one member.
- Effective immediately, Stefan Caspari becomes Senior Vice President and General Manager of Fendt/Valtra & Product Management, while retaining leadership of AGCO’s North American agricultural business.
- Torsten Dehner steps down from his role leading Global Fendt/Valtra and Product Management on October 5, 2026, and will remain with AGCO in Switzerland to support the transition.
- Caspari joined AGCO in 2014 and has held leadership roles in commercial operations, global strategy, smart farming technology, and multi-brand governance.
- Luis Felli adds global Aftersales, Parts, and Customer Support responsibilities to his role as Senior Vice President and General Manager of Massey Ferguson.
- Damon Audia becomes President of PTx, Corporate Strategy & Distribution, taking on responsibility for AGCO’s Global Distribution Management organization.
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