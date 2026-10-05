JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach einer Übernahmeofferte für das US-Software- und Techunternehmen PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. PTC sei ein erstklassiges Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und branchenführenden operativen Kennzahlen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategische Begründung sei eindeutig: Es geht darum, die Lücke im Portfolio im Bereich Product Lifecycle Management (Produktlebenszyklus-Management) zu schließen und die Marktposition in der diskreten Fertigung zu stärken. Der Analyst warnte jedoch zugleich, dass der hohe Anteil an Umsatzsynergien gewisse Risiken bei der Umsetzung der Managementziele berge./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,97 % und einem Kurs von 273,1EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 289

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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