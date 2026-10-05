JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach einer Übernahmeofferte für das US-Software- und Techunternehmen PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. PTC sei ein erstklassiges Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und branchenführenden operativen Kennzahlen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategische Begründung sei eindeutig: Es geht darum, die Lücke im Portfolio im Bereich Product Lifecycle Management (Produktlebenszyklus-Management) zu schließen und die Marktposition in der diskreten Fertigung zu stärken. Der Analyst warnte jedoch zugleich, dass der hohe Anteil an Umsatzsynergien gewisse Risiken bei der Umsetzung der Managementziele berge./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,97 % und einem Kurs von 273,1EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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