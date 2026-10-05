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    Offensive gegen Rebellen

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    Gegenangriff: Huthis sollen zurückgedrängt werden – kann das gelingen?

    Die international anerkannte jemenitische Regierung gab am Sonntag bekannt, eine großangelegte Militäroffensive zur Rückeroberung aller eroberten Huthi-Gebiete zu starten.

    Für Sie zusammengefasst
    Offensive gegen Rebellen - Gegenangriff: Huthis sollen zurückgedrängt werden – kann das gelingen?
    Foto: Osamah Abdulrahman - AP

    Die international anerkanne Regierung im Jemen spricht von einer Gegenoffensive: in Wirklichkeit droht ihr letzter Posten bald an die Rebellen zu gehen.

    Die Streitkräfte der jemenitischen Regierung würden ihre Offensive fortsetzen, "bis das Land aus den Fängen der terroristischen Miliz befreit ist", erklärte der jemenitische Präsident Rashad al-Alimi in einer Fernsehansprache am Sonntag. Ein Militärsprecher rief die Huthis später zur Niederlegung ihrer Waffen auf.

    Die Huthis, die sich selbst Ansar Allah nennen, halten seit 2014 die jemenitische Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordwestens, besetzt. Sie haben bisher eine Reihe von Angriffen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und ihrer westlichen Verbündeten über die Jahre hinweg standgehalten und ihre Waffensysteme mit Hilfe des Iran modernisiert.

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    Die Rebellen startete letzten Monat eine Offensive, bei der das strategisch wichtige Bab el-Mandeb erobert wurde. Die Huthis eroberten innerhalb weniger Wochen die Meerenge und rund 150 km Küste am Roten Meer und verschafften sich damit eine neue Machtposition über die internationale Schifffahrtsroute.

    Die USA liefern bereits Geheimdienstinformationen zur Unterstützung der Operationen Riads im Jemen, während einige regionale und europäische Nationen dem Königreich hauptsächlich defensive Militärhilfe leisten.

    In den letzten 48 Stunden haben die Huthis laut Militärquellen auch auf strategischen Hügelkuppen nahe der jemenitischen Stadt Taiz Erfolge gegen Regierungstruppen und lokale Streitkräfte erzielt und sind auch auf an der Südküste weiter vorgerückt, wie Reuters berichtet.

    Die Kontrolle der Huthis über die Straße zwischen Taiz und Aden würde zu einer effektiven Belagerung der Stadt führen, der drittgrößten Stadt Jemens, in der Hunderttausende Zivilisten leben und in der auch Tausende von Regierungstruppen stationiert sind.

    Die Stadt ist nicht nur wegen ihrer strategischen Lage wichtig; Alimi stammt aus der Region, und eine Belagerung von Taiz würde die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage im Land noch verschärfen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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