Ein neuer globaler Forschungsbericht von Habitat for Humanity kommt zu dem Ergebnis, dass drei von vier Menschen bei lebensnotwendigen Ausgaben sparen, um sich Wohnraum leisten zu können

ATLANTA, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Laut einem heute von Habitat for Humanity International veröffentlichten globalen Forschungsbericht zwingen die Wohnkosten Millionen von Menschen weltweit zu schwierigen Kompromissen, die auf Kosten der Ernährung, der Gesundheitsversorgung, der finanziellen Sicherheit und wichtiger Zukunftspläne gehen. Der Bericht mit dem Titel : Home at What Cost? , der auf landesweit repräsentativen Umfragen unter 30.000 Menschen in 22 Ländern basiert, zeigt, dass die Gesamtkosten für Wohnen weit über Miete oder Hypothekenzahlungen hinausgehen – sie umfassen auch das, worauf Menschen verzichten, um sich ein Zuhause zu sichern.

Drei von vier Befragten (75 %) geben an, im vergangenen Jahr bei mindestens einer Ausgabe Einsparungen vorgenommen zu haben, um die Wohnkosten bestreiten zu können, wobei der größte Druck auf diejenigen lastet, die ohnehin schon in einer prekären Wohnsituation sind, darunter Menschen, die in informellen Wohnverhältnissen leben (89 %), Einkommensschwache (85 %) sowie jüngere Generationen – die Generation Z und die Millennials (81 %). Die Abstriche betreffen das Nötigste: Ein Drittel der Befragten (33 %) gibt weniger für Lebensmittel aus, 32 % greifen auf Ersparnisse oder Notfallreserven zurück und 13 % verschieben oder verzichten auf medizinische Versorgung, um sich ihr Zuhause leisten zu können.

Trotz dieser Opfer sind viele Haushalte nach wie vor gefährdet: Fast die Hälfte der Menschen weltweit (48 %) gibt an, dass ein einziges unerwartetes Problem ihre Wohnsicherheit gefährden könnte. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum zwingt zudem zu Kompromissen in Sachen Sicherheit: 40 % geben an, dass sie ein gewisses Wohnrisiko in Kauf nehmen, da sicherere Wohnmöglichkeiten für sie unerschwinglich sind. Generell mangelt es den Menschen an Zuversicht, dass Lösungen in Sicht sind: 56 % geben an, dass das Wohnungswesen in ihrem Land kaputt ist oder nicht funktioniert.

„Ein Eigenheim sollte niemals auf Kosten Ihrer Gesundheit oder Ihrer Zukunft gehen. Sie sollte die Grundlage für Gesundheit, Chancen und finanzielle Sicherheit bilden. Dennoch glaubt mehr als die Hälfte der Menschen, dass das Wohnungssystem in ihrem Land kaputt ist oder für sie einfach nicht funktioniert", sagte Jonathan Reckford, Geschäftsführer von Habitat for Humanity International. „Wir können keine Zukunft akzeptieren, in der die Menschen ihre Erwartungen daran, was ein Zuhause bieten sollte, zurückschrauben müssen. Die Studie zeigt, warum Regierungen, Unternehmen und Gemeinden zusammenarbeiten müssen, um Wohnungssysteme zu schaffen, die den Menschen helfen, sich eine Zukunft aufzubauen, anstatt nur die Gegenwart zu überstehen."