Börsen Start Update
Börsenstart USA - 05.10. - US 30 schwach -0,54 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 50.907,38 PKT und verliert bisher -0,54 %.
Top-Werte: Microsoft +2,47 %, NVIDIA +2,04 %, Visa (A) +1,12 %, Amazon +1,06 %, Caterpillar -1,14 %
Flop-Werte: Nike (B) -1,80 %, Sherwin-Williams -1,50 %, Merck & Co -1,33 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.894,24 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: MercadoLibre +8,16 %, Seagate Technology Holdings +7,04 %, Western Digital +6,81 %, Autodesk +5,62 %, Shopify +5,20 %
Flop-Werte: Ferrovial -3,49 %, KLA Corporation -2,51 %, Booking Holdings -2,23 %, Intel -2,20 %, Rocket Lab Corporation -1,90 %
Der US 500 steht bei 7.732,09 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: PTC +36,08 %, Seagate Technology Holdings +7,04 %, Western Digital +6,81 %, Autodesk +5,62 %, AppLovin Registered (A) +4,60 %
Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -9,86 %, Chipotle Mexican Grill -4,96 %, Align Technology -3,89 %, Lennar Registered (A) -3,62 %, Skyworks Solutions -3,10 %
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