AUTO1 Group Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 05.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die AUTO1 Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,00 % im Minus. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,00 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AUTO1 Group Aktionäre einen Verlust von -37,17 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die AUTO1 Group Aktie damit -13,34 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -42,28 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,37 % im Plus-Minus-Bereich. AUTO1 Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,34 % 1 Monat -28,16 % 3 Monate -37,17 % 1 Jahr -48,60 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 05.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Auto1 haben am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Zuletzt fielen die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers als Schlusslicht im MDax um 4,3 Prozent auf 15,76 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte gab nur leicht nach. …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Investmentbank begründete das niedrigere Kursziel mit jüngsten Indikationen des Online-Autohändlers zum …

AUTO1 Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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