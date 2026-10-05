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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 05.10.2026

    Kursbewegung von -5,00 % bei AUTO1 Group am 05.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 05.10.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Wie hat sich die AUTO1 Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die AUTO1 Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,00 % im Minus. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,00 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AUTO1 Group Aktionäre einen Verlust von -37,17 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die AUTO1 Group Aktie damit -13,34 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -42,28 % verloren.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,37 % im Plus-Minus-Bereich. AUTO1 Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,34 %
    1 Monat -28,16 %
    3 Monate -37,17 %
    1 Jahr -48,60 %
    Stand: 05.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd.EUR € wert.

    Auto1 am MDax-Ende - Analysten senken Ziele nach Pre-Close Call


    Die Aktien von Auto1 haben am Montag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet. Zuletzt fielen die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers als Schlusslicht im MDax um 4,3 Prozent auf 15,76 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte gab nur leicht nach. …

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    AUTO1 Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AUTO1 Group

    -3,78 %
    -13,91 %
    -28,15 %
    -37,25 %
    -48,64 %
    +151,75 %
    -47,78 %
    -58,75 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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