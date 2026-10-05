US-Datenzentren unter Beschuss
Politischer Widerstand wächst – doch dieser KI-Boom läuft weiter
Der Widerstand gegen neue US-Datenzentren wächst. Goldman Sachs sieht den KI-Boom dennoch auf Kurs und rechnet weiter mit stark steigender Kapazität.
- Goldman Sachs sieht den KI-Ausbau bis 2027 auf Kurs
- US-Datenzentren sollen 2026 auf 64 Gigawatt wachsen
- Widerstand wächst wegen hoher Strom- und Netzkosten
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Der politische und gesellschaftliche Widerstand gegen neue Datenzentren in den USA nimmt zu. Goldman Sachs sieht darin jedoch bislang keinen entscheidenden Bremsfaktor für den Ausbau. Die Investmentbank hält ihre Wachstumsprognose bis 2027 weitgehend aufrecht, wie Reuters berichtet.
Goldman Sachs hob in einer am Sonntag veröffentlichten Analyse die Prognose für die gesamte US-Datenzentrumskapazität zum Jahresende 2026 um 5 Gigawatt auf 64 Gigawatt an. Für Ende 2027 senkte die Bank ihre Schätzung dagegen um 5 Gigawatt auf 90 Gigawatt.
"Während der Ausbau von Rechenzentren in den USA auf zunehmenden Widerstand seitens der Politik und der Bevölkerung stößt, deuten Projektdaten und unsere aktualisierten Kapazitätsschätzungen darauf hin, dass die Wachstumsaussichten für Rechenzentren in den USA bis 2027 weitgehend unverändert bleiben", erklärte Goldman Sachs.
Strombedarf steigt massiv
Datenzentren bilden die technische Grundlage für das Training und den Betrieb von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Ihr steigender Stromverbrauch sorgt allerdings zunehmend für Kritik. Gemeinden fürchten höhere Kosten für Energie und Netzausbau sowie weitere lokale Belastungen.
Goldman Sachs erwartet, dass der Strombedarf der US-Datenzentren 2026 um 38 Prozent beziehungsweise 12 Gigawatt steigt. Für 2027 prognostiziert die Bank erneut ein Wachstum von 38 Prozent, was einem zusätzlichen Bedarf von 17 Gigawatt entspricht.
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Bevölkerung zunehmend skeptisch
Der Widerstand könnte für die Branche dennoch zum Problem werden. Laut einer im Juni veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage befürwortet lediglich rund ein Drittel der US-Bevölkerung das derzeitige Tempo beim Bau neuer Datenzentren.
Noch deutlicher fällt die Ablehnung auf lokaler Ebene aus. Nur 14 Prozent der Befragten würden den Bau eines Datenzentrums in ihrer eigenen Gemeinde unterstützen, wenn dieses KI-Projekte von Unternehmen wie Meta Platforms, Alphabet, Amazon, Microsoft oder Elon Musks xAI versorgen soll.
"Auch die Stimmung in der Bevölkerung hat sich eher negativ entwickelt", räumte Goldman Sachs ein.
Für die US-Politik kommt der Widerstand zur Unzeit. Vor den Zwischenwahlen am 3. November könnte der Streit über Stromkosten und neue Datenzentren insbesondere für die Republikaner zu einer zusätzlichen politischen Herausforderung werden.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion