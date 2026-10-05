2,7 Millionen Rial für einen Dollar: Irans Währung stürzt ins Bodenlose

Anfang 2018 kostete ein US-Dollar auf dem freien Markt rund 35.000 Rial. Heute sind es etwa 2,7 Millionen. Für einen Dollar müssen Iraner damit ungefähr 77-mal so viele Rial aufbringen wie Anfang 2018. Bereits damals bestanden erhebliche Unterschiede zwischen dem offiziellen Wechselkurs und dem tatsächlich am Markt gezahlten Preis. Iran verfügt nicht über einen einzigen frei handelbaren Wechselkurs.

Der Absturz des iranischen Rial nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Auf dem freien Markt mussten zuletzt rund 2,7 Millionen Rial für einen US-Dollar bezahlt werden. Noch vor einem Jahr war es weniger als die Hälfte. Mittlerweile versucht die iranische Zentralbank mit dem Verkauf von bis zu zwei Milliarden US-Dollar gegenzuhalten. Aber ihr gehen die harten Devisen aus, da die wichtigste Quelle für neue Devisen nahezu vollständig versiegt ist.

Neben von der Regierung festgelegten beziehungsweise subventionierten Kursen für bestimmte Geschäfte existiert ein freier Markt, auf dem Haushalte und Unternehmen versuchen, an US-Dollar, Euro oder andere harte Währungen zu kommen. Die spektakulären Werte von rund 2,7 Millionen Rial beziehen sich auf diesen freien Markt und damit auf den Kurs, der den wirtschaftlichen Druck im Land besonders deutlich widerspiegelt.

Dieser Druck könnte weiter steigen. Denn normalerweise könnte ein rohstoffreiches Land eine schwächelnde Währung zumindest teilweise stabilisieren, indem es seine Exporterlöse in US-Dollar hereinholt. Für Iran wird genau das zunehmend schwieriger. Die US-Blockade hat die iranischen Ölausfuhren massiv einbrechen lassen. Nach Reuters-Angaben waren die täglichen Ausfuhren Anfang September auf rund 260.000 Barrel gefallen. Ein Jahr zuvor waren es noch etwa 1,7 Millionen Barrel gewesen. Damit verliert Teheran die Einnahmen, die für die Versorgung des Landes mit harter Währung wichtig sind.

Noch drastischer wird die Lage durch die bereits auf See befindlichen Vorräte. Nach Daten des Schiffsanalysedienstes Kpler verfügte Iran Mitte Juli noch über rund 90 Millionen Barrel Öl auf Tankern und in schwimmenden Lagern. Zuletzt sollen davon nur noch etwa 29 Millionen Barrel übrig sein. Bei anhaltendem Abfluss könnten diese Bestände bereits Mitte Oktober weitgehend aufgebraucht sein. Die iranischen Ölexporte sind nach Angaben des Wall Street Journal gegenüber früheren Niveaus um rund 85 Prozent eingebrochen.

Damit beginnt für Teheran möglicherweise der schwierigste Teil der Krise. Öl steht für ungefähr ein Drittel des iranischen Staatshaushalts und war bislang eine der wichtigsten Möglichkeiten, an ausländische Währungen zu gelangen. Zahlungen für bereits ausgelieferte Lieferungen können zwar noch Wochen nachlaufen. Neue Erlöse fehlen aber zunehmend.

Und selbst verkauftes Öl garantiert Iran nicht automatisch frei verfügbare US-Dollar. Sanktionen und verschärfte Kontrollen erschweren den internationalen Zahlungsverkehr. Ein großer Teil des verbliebenen iranischen Rohöls geht nach China. Doch Teheran kann seine dortigen Einnahmen nicht beliebig über das internationale Finanzsystem bewegen. Präsident Masoud Pezeshkian beklagte zuletzt selbst, Iran könne teilweise nicht einmal auf eigenes Geld zugreifen, das sich nach Warenlieferungen im Ausland befinde.

Damit droht ein gefährlicher Kreislauf. Sinkende Ölexporte bedeuten weniger Deviseneinnahmen. Weniger US-Dollar im Land erhöhen wiederum den Preis der US-Währung und die Notenbank hat weniger Mittel, um kursstabilisierend einzugreifen. Ein schwächerer Rial verteuert importierte Lebensmittel, Medikamente, Maschinen und Vorprodukte. Steigende Preise treiben die Inflation weiter nach oben, und je stärker die Kaufkraft der eigenen Währung schwindet, desto größer wird für Haushalte und Unternehmen der Anreiz, ihre Ersparnisse in US-Dollar oder Gold umzuschichten. Damit steigt die Nachfrage nach Devisen noch weiter und der Rial gerät erneut unter Druck.

Auch die vergleichsweise nüchternen Prognosen des Internationalen Währungsfonds zeichnen ein düsteres Bild. Für Iran wird 2026 eine durchschnittliche Inflationsrate von 68,9 Prozent prognostiziert, während die Wirtschaftsleistung gleichzeitig real um 5,4 Prozent schrumpfen dürfte.

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Währenddessen gelingt es anderen Ölproduzenten der Region zunehmend, ihre Exporte wieder hochzufahren. Ende September lagen die Rohölausfuhren des Nahen Ostens zeitweise sogar wieder über dem Niveau vor Beginn des Iran-Krieges. Vor allem Saudi-Arabien und der Irak erhöhten ihre Lieferungen. Iran dagegen bleibt vom wichtigsten Exportweg weitgehend abgeschnitten.

Für den Rial aber rückt die entscheidende Belastungsprobe immer näher. Der Absturz auf rund 2,7 Millionen Rial je US-Dollar ist bereits historisch. Entscheidend ist nun aber weniger, wie viele US-Dollar Teheran überhaupt noch zur Verfügung stehen, um einen weiteren Absturz zu verhindern.

Sollten die letzten großen Ölvorräte auf See in den kommenden Wochen verschwinden und keine neue Exportmöglichkeit entstehen, verliert Iran seine wichtigste Devisenquelle. Der Währungscrash könnte dann in seine gefährlichste Phase eintreten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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