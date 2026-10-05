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    Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m

    Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m, sowie auf 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m (61 m vertikale Tiefe)

     

    HIGHLIGHTS

     

    • 3.933 m neue Infill-Bohrungen in 36 Bohrlöchern auf der 1.290-m-Sohle der Lowhee-Zone. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen:
    • 7,28 g/t Au auf 16,15 m (~105 m vertikale Tiefe), einschließlich 173,66 g/t Au auf 0,60 m, 6,80 g/t Au auf 0,50 m, 5,39 g/t Au auf 0,50 m und 3,58 g/t Au auf 0,50 m
    • 7,13 g/t Au auf 11,60 m (~61 m vertikale Tiefe), einschließlich 62,06 g/t Au auf 0,50 m, 31,88 g/t Au auf 0,80 m, 18,85 g/t Au auf 0,50 m, 7,13 g/t Au auf 0,85 m, 6,47 g/t Au auf 0,90 m und 2,23 g/t Au auf 0,85 m

     

    Toronto, Ontario, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... freut sich, neue Ergebnisse aus seinem laufenden Definitions- und Infill-Bohrprogramm mit Zielabständen von 10–15 Metern („m“) bekannt zu geben. Das Programm umfasst insgesamt 3.933 m in 36 Bohrlöchern, die von der 1.290-m-Sohle in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold (das „Projekt“) gebohrt wurden, das sich derzeit im zentralen British Columbia, Kanada.

     

    Chris Lodder, Präsident, erklärte: „Die laufenden Untertage-Ergänzungsbohrungen stärken weiterhin unser Vertrauen in die Lowhee-Zone der Cariboo-Goldlagerstätte. Abschnitte außerhalb der modellierten Reservenstollen deuten zudem auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin, was das Potenzial des Cariboo-Goldprojekts untermauert, während die Untertage-Erschließung in neue Zonen voranschreitet.“

     

    Unternehmensnachrichten

     

    • Im Zusammenhang mit dem laufenden Bau des Cariboo-Goldprojekts hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. den Auftrag für die fortlaufende Untertage-Erschließung und die damit verbundenen Arbeiten mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 an den bisherigen Auftragnehmer JDS Energy & Mining Inc. („JDS“) vergeben.
    • Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten neu eingestellten Führungskräften und Mitarbeitern insgesamt (i) 72.700 Aktienoptionen des Unternehmens (die „Optionen“) und (ii) 553.700 Restricted Share Units des Unternehmens („RSUs“) an bestimmte neu eingestellte Führungskräfte und nicht-leitende Mitarbeiter (zusammenfassend die „Anreizprämien“) gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens („Omnibus-Plan“) gewährt hat. Die Anreizprämien sollen die Interessen der Empfänger mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Die Optionen sind zu einem Preis von 4,00 C$ pro Stammaktie des Unternehmens (basierend auf dem Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vom 2. Oktober 2026) ausübbar und verfallen am 5. Oktober 2031. Die Optionen werden in drei gleichen Tranchen über die nächsten drei Jahre unverfallbar. Die RSUs werden am 5. Oktober 2029 in einer einzigen Tranche unverfallbar und unterliegen zeitlichen sowie leistungsbezogenen Bedingungen.

     

    HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSERGEBNISSE

     

    Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von sechsunddreißig (36) Diamantbohrlöchern („DD“), die in vier Bohrfeldern mit einer Gesamtlänge von 3.933 m nordwestlich der Bohrstation L1290-ORE-000 in Tiefen zwischen 81,20 und 150,50 m durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 5–9). Alle Bohrlöcher wurden mit HQ-Bohrkronen (Durchmesser 63,5 Millimeter) angebohrt. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den ausgewählten Highlights der Photon-Analyseergebnisse gehören:

     

    • 7,28 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) auf 16,15 m in ~105 m vertikaler Tiefe in BMU-26-121, darunter:

       173,66 g/t Au auf 0,60 m sowie

       6,80 g/t Au auf 0,50 m sowie

       5,39 g/t Au auf 0,50 m, sowie

       3,58 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 61 m im Bohrloch BMU-26-075 (Abbildung 1), darunter:

       62,06 g/t Au auf 0,50 m, sowie

       31,88 g/t Au auf 0,80 m sowie

       18,85 g/t Au auf 0,50 m sowie

       7,13 g/t Au auf 0,85 m, und

       6,47 g/t Au auf 0,90 m sowie

       2,23 g/t Au auf 0,85 m

     

    • 9,40 g/t Au auf 8,50 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 72 m in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

       78,39 g/t Au auf 0,65 m sowie

       41,31 g/t Au auf 0,55 m sowie

       3,77 g/t Au auf 0,55 m sowie

       3,06 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 29,30 g/t Au auf 2,10 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-096 (Abbildung 2), darunter:

       111,38 g/t Au auf 0,55 m

     

    • 10,26 g/t Au auf 5,75 m in ~56 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

       60,62 g/t Au auf 0,80 m sowie

       7,84 g/t Au auf 0,50 m sowie

       5,28 g/t Au auf 0,50 m, sowie

       4,82 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 4,04 g/t Au auf 14,35 m in ~78 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-098, darunter:

       29,57 g/t Au auf 1,00 m, sowie

       20,35 g/t Au auf 1,00 m, und

       7,06 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 9,98 g/t Au auf 5,70 m in ~91 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-118, einschließlich:

       72,45 g/t Au auf 0,60 m, sowie

       8,75 g/t Au auf 0,75 m, und

       6,38 g/t Au auf 0,50 m sowie

       3,16 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 11,17 g/t Au auf 3,05 m in ~65 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-119, darunter:

       50,82 g/t Au auf 0,50 m, und

       14,38 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 2,71 g/t Au auf 9,95 m in ~63 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-097, darunter:

       19,51 g/t Au auf 0,95 m sowie

       6,95 g/t Au auf 0,50 m sowie

       4,87 g/t Au auf 0,50 m

     

    • 4,10 g/t Au auf 6,50 m in ~40 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-047, einschließlich:

       17,25 g/t Au auf 0,50 m sowie

       14,98 g/t Au auf 0,50 m, und

       9,18 g/t Au auf 0,50 m, und

       6,33 g/t Au auf 0,50 m, sowie

       2,51 g/t Au auf 0,50 m

     

    Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt. Die vertikalen Tiefen werden von der modellierten topografischen Oberfläche bis zum Mittelpunkt des Abschnitts gemessen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine oberen Grenzwerte angewendet.

     

    Die nach dem Cutoff-Verfahren zusammengefassten Analyseergebnisse aus den laufenden Verfüllbohrungen auf der Sohle 1290, die in der Draufsicht in Abbildung 5 und im Querschnitt in den Abbildungen 6–9 dargestellt sind, zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reservenstollen; Abschnitte außerhalb dieser Bereiche deuten auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin.

     

    ABBILDUNG 1: 7,13 g/t Au auf 11,60 m in ~61 m vertikaler Tiefe in BMU-26-075

     

     

    ABBILDUNG 2: Sichtbares Gold mit Pyrit unter der Lupe in einem zusammengesetzten Abschnitt mit 29,30 g/t Au auf 2,1 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-096

     

     

    ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem Untertagezugang „Cow Portal“.

     

     

    ABBILDUNG 4: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Definition und Verdichtung der Lowhee-Zone im Untertagebau.

     

     

    ABBILDUNG 5: Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).

     

     

    ABBILDUNG 6: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F09 (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 029°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

     

     

    ABBILDUNG 7: L1290-ORE-F10 – Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungsanalysen (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 039°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

     

     

    ABBILDUNG 8: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalyse L1290-ORE-F11 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 046°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

     

     

    ABBILDUNG 9: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F12 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 050°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

     

     

    Tabelle 1: Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.

    Bohrloch-ID

     

    Von (m)

    Bis (m)

    Länge (m)

    Au g/t

    Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (m)

    Ungefähre vertikale Tiefe (m)

    BMU-26-047

     

    50,10

    51,10

    1,00

    2,32

    0,82

    76

     

    Einschließlich

    50,10

    50,60

    0,50

    4,38

     

     

     

     

    83,00

    83,50

    0,50

    2,34

    0,41

    49

     

     

    89,65

    96,15

    6,50

    4,10

    4,09

    40

     

    Einschließlich

    90,15

    90,65

    0,50

    17,25

     

     

     

    und

    92,15

    92,65

    0,50

    2,51

     

     

     

    und

    92,65

    93,15

    0,50

    14,98

     

     

     

    und

    94,15

    94,65

    0,50

    6,33

     

     

     

    und

    94,65

    95,15

    0,50

    9,18

     

     

     

     

    99,30

    100,30

    1,00

    2,67

    0,64

    34

     

    Einschließlich

    99,30

    99,80

    0,50

    4,05

     

     

    BMU-26-050

     

    85,30

    91,80

    6,50

    1,92

    5,37

    45

     

    Einschließlich

    87,30

    87,80

    0,50

    1,99

     

     

     

    und

    87,80

    88,40

    0,60

    4,43

     

     

     

    und

    88,90

    89,50

    0,60

    3,74

     

     

     

    und

    89,50

    90,20

    0,70

    8,06

     

     

     

     

    101,65

    103,65

    2,00

    2,96

    1,64

    33

     

    Einschließlich

    102,15

    102,65

    0,50

    9,84

     

     

    BMU-26-053

     

    48,00

    48,50

    0,50

    2,24

    0,38

    82

     

     

    123,00

    123,50

    0,50

    17,80

    0,43

    21

    BMU-26-056

     

    11,10

    11,60

    0,50

    1,87

    0,48

    113

     

     

    46,90

    48,40

    1,50

    3,52

    1,45

    85

     

    Einschließlich

    47,40

    47,90

    0,50

    10,26

     

     

     

     

    78,80

    79,30

    0,50

    1,92

    0,33

    61

    BMU-26-059

     

    11,00

    11,50

    0,50

    2,53

    0,45

    114

     

     

    35,90

    36,40

    0,50

    2,11

    0,49

    97

     

     

    43,50

    44,00

    0,50

    3,42

    0,46

    91

     

     

    87,00

    89,50

    2,50

    2,21

    2,48

    61

     

    Einschließlich

    87,00

    87,50

    0,50

    2,66

     

     

     

    und

    88,50

    89,00

    0,50

    7,90

     

     

     

     

    93,60

    94,10

    0,50

    2,07

    0,50

    58

    BMU-26-062

     

    11,00

    11,50

    0,50

    3,41

    0,49

    115

     

     

    42,50

    44,00

    1,50

    2,06

    1,31

    96

     

    Einschließlich

    43,00

    43,50

    0,50

    5,68

     

     

     

     

    60,20

    61,70

    1,50

    2,97

    1,48

    86

     

    Einschließlich

    61,20

    61,70

    0,50

    7,79

     

     

     

     

    78,50

    80,50

    2,00

    1,98

    1,34

    76

     

    Einschließlich

    80,00

    80,50

    0,50

    7,02

     

     

     

     

    84,80

    86,30

    1,50

    6,27

    1,15

    73

     

    Einschließlich

    85,30

    85,80

    0,50

    18,52

     

     

    BMU-26-065

     

    12,00

    12,50

    0,50

    3,57

    0,43

    116

     

     

    42,00

    42,50

    0,50

    6,51

    0,50

    100

     

     

    60,50

    61,00

    0,50

    3,24

    0,41

    92

     

     

    63,60

    64,10

    0,50

    7,64

    0,49

    91

     

     

    67,60

    68,10

    0,50

    5,01

    0,48

    89

    BMU-26-067

     

    13,40

    14,90

    1,50

    1,98

    1,30

    117

     

    Einschließlich

    13,40

    13,90

    0,50

    2,99

     

     

     

    und

    13,90

    14,40

    0,50

    2,73

     

     

     

     

    41,40

    43,00

    1,60

    5,23

    1,59

    109

     

    Einschließlich

    41,40

    41,90

    0,50

    16,43

     

     

     

     

    59,40

    59,90

    0,50

    2,99

    0,50

    104

     

     

    63,40

    63,90

    0,50

    1,95

    0,50

    103

     

     

    73,80

    74,30

    0,50

    6,95

    0,49

    101

    BMU-26-069

     

    0,00

    1,00

    1,00

    2,12

    0,97

    122

     

     

    14,50

    15,00

    0,50

    13,87

    0,46

    119

     

     

    39,10

    39,60

    0,50

    21,45

    0,49

    116

     

     

    45,00

    49,50

    4,50

    2,10

    4,04

    115

     

    Einschließlich

    45,00

    45,50

    0,50

    13,23

     

     

     

    und

    48,50

    49,00

    0,50

    4,15

     

     

     

     

    82,20

    87,00

    4,80

    2,66

    4,51

    115

     

    Einschließlich

    82,20

    82,70

    0,50

    15,58

     

     

     

    und

    84,45

    84,95

    0,50

    2,13

     

     

     

    und

    86,00

    87,00

    1,00

    3,81

     

     

    BMU-26-070

     

    35,10

    35,60

    0,50

    2,31

    0,43

    124

     

     

    48,40

    48,90

    0,50

    6,76

    0,37

    126

     

     

    59,00

    59,50

    0,50

    4,03

    0,32

    127

     

     

    73,40

    74,00

    0,60

    6,88

    0,49

    130

     

     

    88,40

    90,25

    1,85

    1,94

    1,06

    134

     

    Einschließlich

    89,20

    89,75

    0,55

    3,87

     

     

    BMU-26-072

     

    39,10

    40,60

    1,50

    5,43

    1,45

    87

     

    Einschließlich

    39,60

    40,10

    0,50

    15,77

     

     

     

     

    69,50

    70,50

    1,00

    3,09

    0,64

    63

     

    Einschließlich

    69,50

    70,00

    0,50

    6,05

     

     

    BMU-26-073

     

    37,90

    39,50

    1,60

    9,89

    1,31

    90

     

    Einschließlich

    37,90

    38,40

    0,50

    24,86

     

     

     

    und

    38,40

    39,00

    0,60

    5,54

     

     

     

     

    50,65

    51,30

    0,65

    3,16

    0,56

    80

    BMU-26-074

     

    36,05

    37,05

    1,00

    2,24

    0,95

    93

     

    Einschließlich

    36,55

    37,05

    0,50

    3,92

     

     

     

     

    48,20

    49,20

    1,00

    4,23

    0,95

    84

     

    Einschließlich

    48,20

    48,70

    0,50

    8,30

     

     

     

     

    84,20

    85,20

    1,00

    10,13

    0,87

    57

     

    Einschließlich

    84,20

    84,70

    0,50

    19,94

     

     

     

     

    99,05

    102,40

    3,35

    2,98

    3,15

    45

     

    Einschließlich

    101,60

    102,40

    0,80

    11,02

     

     

    BMU-26-075

     

    10,80

    11,30

    0,50

    2,85

    0,47

    114

     

     

    74,80

    76,90

    2,10

    1,97

    1,67

    68

     

    Einschließlich

    75,40

    75,90

    0,50

    2,10

     

     

     

    und

    75,90

    76,90

    1,00

    2,99

     

     

     

     

    79,40

    91,00

    11,60

    7,13

    11,30

    61

     

    Einschließlich

    79,90

    80,40

    0,50

    18,85

     

     

     

    und

    81,70

    82,50

    0,80

    31,88

     

     

     

    und

    83,00

    83,50

    0,50

    62,06

     

     

     

    und

    86,55

    87,40

    0,85

    2,23

     

     

     

    und

    87,40

    88,25

    0,85

    7,13

     

     

     

    und

    90,10

    91,00

    0,90

    6,47

     

     

     

     

    97,00

    98,00

    1,00

    2,18

    0,91

    53

     

    Einschließlich

    97,00

    97,50

    0,50

    4,21

     

     

    BMU-26-076

     

    72,50

    81,00

    8,50

    9,40

    7,94

    72

     

    Einschließlich

    73,75

    74,25

    0,50

    3,06

     

     

     

    und

    75,10

    75,65

    0,55

    41,31

     

     

     

    und

    75,65

    76,20

    0,55

    3,77

     

     

     

    und

    76,20

    76,85

    0,65

    78,39

     

     

     

     

    91,00

    94,00

    3,00

    2,14

    2,72

    61

     

    Einschließlich

    93,00

    93,50

    0,50

    11,15

     

     

     

     

    97,60

    103,35

    5,75

    10,26

    5,21

    56

     

    Einschließlich

    99,50

    100,00

    0,50

    4,82

     

     

     

    und

    100,50

    101,30

    0,80

    60,62

     

     

     

    und

    101,30

    101,80

    0,50

    5,28

     

     

     

    und

    102,85

    103,35

    0,50

    7,84

     

     

     

     

    110,40

    111,90

    1,50

    2,75

    1,43

    48

     

    Einschließlich

    110,40

    110,90

    0,50

    2,42

     

     

     

    und

    110,90

    111,40

    0,50

    5,60

     

     

     

     

    113,30

    114,30

    1,00

    8,23

    1,00

    46

     

    Einschließlich

    113,30

    113,80

    0,50

    15,88

     

     

    BMU-26-077

     

    7,50

    8,00

    0,50

    2,59

    0,49

    118

     

     

    78,10

    79,15

    1,05

    3,56

    1,05

    79

     

    Einschließlich

    78,10

    78,60

    0,50

    3,84

     

     

     

    und

    78,60

    79,15

    0,55

    3,32

     

     

     

     

    81,75

    82,25

    0,50

    1,92

    0,49

    77

    BMU-26-078

     

    42,00

    42,50

    0,50

    2,25

    0,50

    102

     

     

    68,50

    69,50

    1,00

    1,97

    0,97

    91

     

    Einschließlich

    68,50

    69,00

    0,50

    3,22

     

     

     

     

    86,00

    89,00

    3,00

    3,49

    2,12

    84

     

    Einschließlich

    86,00

    86,50

    0,50

    17,99

     

     

    BMU-26-079

     

    12,70

    13,70

    1,00

    13,56

    0,71

    118

     

    Einschließlich

    13,20

    13,70

    0,50

    26,97

     

     

     

     

    43,90

    45,40

    1,50

    3,90

    1,43

    109

     

    Einschließlich

    44,90

    45,40

    0,50

    11,51

     

     

     

     

    63,00

    63,50

    0,50

    6,36

    0,50

    105

     

     

    69,60

    71,10

    1,50

    2,53

    1,48

    103

     

    Einschließlich

    69,60

    70,10

    0,50

    7,08

     

     

     

     

    73,10

    73,60

    0,50

    3,49

    0,47

    103

     

     

    79,00

    81,10

    2,10

    5,88

    2,07

    101

     

    Einschließlich

    80,60

    81,10

    0,50

    24,35

     

     

    BMU-26-080

     

    14,80

    15,30

    0,50

    18,58

    0,45

    120

     

     

    49,40

    49,90

    0,50

    3,38

    0,43

    117

     

     

    71,50

    72,00

    0,50

    2,60

    0,48

    117

     

     

    82,40

    85,20

    2,80

    1,80

    2,42

    118

     

    Einschließlich

    82,90

    83,80

    0,90

    4,40

     

     

    BMU-26-081

     

    15,80

    17,10

    1,30

    6,20

    1,06

    124

     

    Einschließlich

    16,60

    17,10

    0,50

    15,63

     

     

     

     

    44,35

    44,85

    0,50

    3,00

    0,43

    127

     

     

    46,50

    47,00

    0,50

    3,01

    0,43

    127

     

     

    53,65

    54,70

    1,05

    3,70

    0,80

    128

     

    Einschließlich

    54,20

    54,70

    0,50

    7,53

     

     

     

     

    58,60

    59,10

    0,50

    1,81

    0,38

    129

     

     

    77,50

    79,00

    1,50

    5,23

    1,15

    133

     

    Einschließlich

    77,50

    78,00

    0,50

    15,19

     

     

     

     

    80,35

    80,85

    0,50

    3,76

    0,43

    134

    BMU-26-093

     

    6,00

    7,00

    1,00

    1,87

    0,87

    116

     

     

    68,00

    71,05

    3,05

    3,07

    2,64

    67

     

    Einschließlich

    68,90

    69,40

    0,50

    2,01

     

     

     

    und

    69,40

    69,95

    0,55

    8,82

     

     

     

    und

    69,95

    70,55

    0,60

    3,27

     

     

    BMU-26-094

     

    36,00

    39,05

    3,05

    5,23

    2,74

    93

     

    Einschließlich

    38,05

    38,55

    0,50

    29,40

     

     

     

     

    41,50

    42,55

    1,05

    2,84

    0,91

    89

     

    Einschließlich

    42,00

    42,55

    0,55

    5,00

     

     

     

     

    57,00

    57,50

    0,50

    1,94

    0,35

    78

     

     

    61,00

    65,70

    4,70

    3,84

    3,23

    74

     

    Einschließlich

    62,55

    63,20

    0,65

    18,46

     

     

     

    und

    63,70

    64,20

    0,50

    7,34

     

     

     

    und

    64,70

    65,20

    0,50

    2,51

     

     

    BMU-26-095

     

    35,90

    39,40

    3,50

    4,54

    3,29

    95

     

    Einschließlich

    37,40

    37,90

    0,50

    29,01

     

     

     

     

    65,90

    66,40

    0,50

    3,04

    0,47

    75

    BMU-26-096

     

    68,30

    70,80

    2,50

    3,39

    2,17

    77

     

    Einschließlich

    68,30

    68,80

    0,50

    2,50

     

     

     

    und

    68,80

    69,30

    0,50

    13,72

     

     

     

     

    91,40

    93,50

    2,10

    29,30

    1,79

    62

     

    Einschließlich

    91,90

    92,45

    0,55

    111,38

     

     

     

     

    119,40

    119,90

    0,50

    1,97

    0,23

    42

    BMU-26-097

     

    35,75

    36,25

    0,50

    2,00

    0,49

    101

     

     

    67,25

    77,10

    9,85

    1,95

    9,44

    81

     

    Einschließlich

    67,75

    68,55

    0,80

    3,63

     

     

     

    und

    70,80

    71,70

    0,90

    7,62

     

     

     

    und

    72,80

    73,50

    0,70

    2,44

     

     

     

    und

    74,00

    74,50

    0,50

    3,28

     

     

     

    und

    74,50

    75,00

    0,50

    8,49

     

     

     

     

    88,30

    89,80

    1,50

    2,42

    1,30

    71

     

    Einschließlich

    88,80

    89,30

    0,50

    6,94

     

     

     

     

    97,00

    106,95

    9,95

    2,71

    8,76

    63

     

    Einschließlich

    97,00

    97,50

    0,50

    6,95

     

     

     

    und

    98,85

    99,80

    0,95

    19,51

     

     

     

    und

    106,45

    106,95

    0,50

    4,87

     

     

     

     

    111,50

    114,00

    2,50

    1,81

    2,41

    57

     

    Einschließlich

    113,00

    113,50

    0,50

    8,56

     

     

     

     

    130,80

    137,00

    6,20

    2,32

    5,99

    47

     

    Einschließlich

    133,25

    133,75

    0,50

    14,79

     

     

     

    und

    134,80

    135,50

    0,70

    2,10

     

     

     

    und

    135,50

    136,25

    0,75

    3,77

     

     

    BMU-26-098

     

    65,75

    67,50

    1,75

    2,44

    1,74

    89

     

    Einschließlich

    65,75

    66,25

    0,50

    7,65

     

     

     

     

    81,00

    95,35

    14,35

    4,04

    11,51

    78

     

    Einschließlich

    89,50

    90,50

    1,00

    29,57

     

     

     

    und

    92,00

    92,50

    0,50

    7,06

     

     

     

    und

    92,50

    93,50

    1,00

    20,35

     

     

     

     

    107,40

    119,50

    12,10

    2,07

    10,48

    65

     

    Einschließlich

    107,40

    108,00

    0,60

    3,44

     

     

     

    und

    110,50

    111,15

    0,65

    5,14

     

     

     

    und

    111,65

    112,15

    0,50

    8,08

     

     

     

    und

    112,90

    113,40

    0,50

    4,50

     

     

     

    und

    113,40

    113,90

    0,50

    13,82

     

     

     

    und

    114,40

    115,40

    1,00

    2,26

     

     

     

    und

    115,40

    116,00

    0,60

    1,98

     

     

    BMU-26-099

     

    83,50

    85,50

    2,00

    2,12

    1,47

    89

     

    Einschließlich

    85,00

    85,50

    0,50

    7,35

     

     

     

     

    92,20

    92,85

    0,65

    1,92

    0,59

    86

     

     

    94,35

    97,00

    2,65

    1,83

    2,25

    85

     

    Einschließlich

    94,85

    95,85

    1,00

    2,33

     

     

    BMU-26-100

     

    11,20

    12,20

    1,00

    10,38

    0,97

    120

     

    Einschließlich

    11,70

    12,20

    0,50

    19,78

     

     

     

     

    44,90

    47,00

    2,10

    2,04

    2,07

    112

     

    Einschließlich

    44,90

    45,50

    0,60

    5,87

     

     

     

     

    66,00

    69,00

    3,00

    2,85

    2,90

    109

     

    Einschließlich

    68,50

    69,00

    0,50

    16,13

     

     

     

     

    76,40

    77,25

    0,85

    2,48

    0,84

    108

     

     

    90,00

    91,50

    1,50

    2,83

    1,06

    106

     

    Einschließlich

    91,00

    91,50

    0,50

    8,26

     

     

     

     

    104,65

    106,50

    1,85

    1,87

    1,82

    104

     

    Einschließlich

    104,65

    105,15

    0,50

    5,19

     

     

    BMU-26-101

     

    14,05

    16,70

    2,65

    2,07

    2,29

    122

     

    Einschließlich

    14,70

    15,20

    0,50

    7,87

     

     

     

    und

    15,20

    15,70

    0,50

    2,47

     

     

     

     

    48,10

    51,90

    3,80

    4,85

    3,20

    120

     

    Einschließlich

    51,40

    51,90

    0,50

    34,71

     

     

     

     

    66,00

    68,50

    2,50

    2,19

    2,25

    121

     

    Einschließlich

    68,00

    68,50

    0,50

    10,61

     

     

     

     

    73,50

    74,50

    1,00

    2,99

    0,87

    121

     

    Einschließlich

    73,50

    74,00

    0,50

    5,89

     

     

     

     

    90,10

    91,10

    1,00

    4,60

    0,71

    122

     

    Einschließlich

    90,10

    90,60

    0,50

    8,92

     

     

     

     

    106,00

    111,00

    5,00

    2,24

    4,05

    124

     

    Einschließlich

    106,00

    106,55

    0,55

    1,88

     

     

     

    und

    108,00

    108,50

    0,50

    7,79

     

     

     

    und

    109,00

    109,50

    0,50

    11,12

     

     

    BMU-26-102

     

    2,70

    3,30

    0,60

    2,95

    0,41

    124

     

     

    8,30

    8,80

    0,50

    1,85

    0,35

    124

     

     

    9,40

    10,60

    1,20

    1,90

    0,69

    124

     

    Einschließlich

    9,40

    10,10

    0,70

    2,15

     

     

     

     

    17,00

    17,50

    0,50

    10,93

    0,41

    124

     

     

    37,10

    38,10

    1,00

    8,37

    0,77

    127

     

    Einschließlich

    37,10

    37,60

    0,50

    16,46

     

     

     

     

    58,30

    58,80

    0,50

    3,21

    0,35

    131

    BMU-26-116

     

    16,20

    16,80

    0,60

    2,36

    0,42

    124

     

     

    49,50

    50,05

    0,55

    3,03

    0,39

    127

     

     

    53,15

    53,65

    0,50

    2,41

    0,45

    128

     

     

    68,15

    69,15

    1,00

    8,65

    0,94

    130

     

    Einschließlich

    68,65

    69,15

    0,50

    16,99

     

     

     

     

    72,50

    73,00

    0,50

    2,32

    0,43

    131

     

     

    87,60

    88,10

    0,50

    2,01

    0,43

    133

     

     

    89,70

    90,30

    0,60

    4,63

    0,52

    134

     

     

    110,80

    113,50

    2,70

    3,86

    2,54

    139

     

    Einschließlich

    111,30

    111,80

    0,50

    18,27

     

     

     

    und

    111,80

    112,40

    0,60

    1,81

     

     

     

     

    115,55

    116,05

    0,50

    3,61

    0,47

    140

     

     

    119,00

    119,50

    0,50

    2,01

    0,47

    140

    BMU-26-117

     

    11,50

    13,30

    1,80

    2,35

    1,63

    121

     

    Einschließlich

    12,30

    12,80

    0,50

    7,95

     

     

     

     

    47,40

    47,90

    0,50

    2,69

    0,43

    118

     

     

    93,40

    93,90

    0,50

    2,40

    0,43

    118

     

     

    104,90

    106,40

    1,50

    4,35

    1,15

    119

     

    Einschließlich

    105,40

    105,90

    0,50

    12,04

     

     

     

     

    116,50

    117,00

    0,50

    2,43

    0,35

    120

    BMU-26-118

     

    10,90

    11,90

    1,00

    8,87

    0,94

    119

     

    Einschließlich

    10,90

    11,40

    0,50

    17,52

     

     

     

     

    77,50

    78,50

    1,00

    2,99

    1,00

    99

     

    Einschließlich

    77,50

    78,00

    0,50

    5,89

     

     

     

     

    98,40

    99,40

    1,00

    2,40

    0,94

    94

     

    Einschließlich

    98,40

    98,90

    0,50

    2,46

     

     

     

    und

    98,90

    99,40

    0,50

    2,33

     

     

     

     

    110,90

    116,60

    5,70

    9,98

    5,36

    91

     

    Einschließlich

    111,45

    111,95

    0,50

    6,38

     

     

     

    und

    111,95

    112,55

    0,60

    72,45

     

     

     

    und

    112,55

    113,30

    0,75

    8,75

     

     

     

    und

    113,30

    113,80

    0,50

    3,16

     

     

    BMU-26-119

     

    34,50

    35,00

    0,50

    4,24

    0,47

    104

     

     

    44,50

    46,00

    1,50

    5,55

    1,48

    99

     

    Einschließlich

    44,50

    45,00

    0,50

    15,26

     

     

     

     

    64,00

    66,00

    2,00

    2,40

    1,81

    90

     

    Einschließlich

    64,00

    64,70

    0,70

    6,19

     

     

     

     

    88,90

    89,40

    0,50

    27,24

    0,47

    77

     

     

    100,90

    105,90

    5,00

    2,07

    4,83

    69

     

    Einschließlich

    100,90

    101,40

    0,50

    2,18

     

     

     

    und

    101,40

    102,00

    0,60

    1,90

     

     

     

    und

    102,00

    102,50

    0,50

    8,41

     

     

     

    und

    102,50

    103,00

    0,50

    1,92

     

     

     

    und

    104,00

    104,50

    0,50

    3,21

     

     

     

    und

    105,40

    105,90

    0,50

    1,90

     

     

     

     

    111,20

    114,25

    3,05

    11,17

    2,34

    65

     

    Einschließlich

    111,75

    112,25

    0,50

    50,82

     

     

     

    und

    113,25

    113,75

    0,50

    14,38

     

     

    BMU-26-120

     

    24,00

    25,00

    1,00

    1,81

    0,91

    106

     

    Einschließlich

    24,50

    25,00

    0,50

    3,49

     

     

     

     

    33,30

    34,70

    1,40

    6,97

    1,21

    99

     

    Einschließlich

    33,30

    34,20

    0,90

    10,78

     

     

     

     

    52,50

    54,50

    2,00

    3,30

    1,73

    87

     

    Einschließlich

    53,00

    53,50

    0,50

    12,86

     

     

    BMU-26-121

     

    14,25

    30,40

    16,15

    7,28

    13,99

    105

     

    Einschließlich

    17,90

    18,40

    0,50

    3,58

     

     

     

    und

    18,40

    19,00

    0,60

    173,66

     

     

     

    und

    26,60

    27,10

    0,50

    6,80

     

     

     

    und

    29,90

    30,40

    0,50

    5,39

     

     

     

     

    39,00

    40,90

    1,90

    1,95

    1,72

    91

     

    Einschließlich

    39,90

    40,40

    0,50

    6,63

     

     

     

     

    47,90

    51,00

    3,10

    1,98

    1,99

    85

     

    Einschließlich

    48,90

    49,40

    0,50

    5,50

     

     

     

    und

    49,40

    49,90

    0,50

    1,84

     

     

     

     

    52,00

    53,00

    1,00

    1,96

    0,94

    82

     

    Einschließlich

    52,50

    53,00

    0,50

    2,79

     

     

     

     

    56,90

    58,00

    1,10

    2,56

    0,84

    79

     

    Einschließlich

    57,40

    58,00

    0,60

    4,56

     

     

     

    Tabelle 2: Standorte der unterirdischen DD-Kragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

    Bohrloch-ID

    Standort des Bergwerks

    Ostkoordinate

    (UTM Zn 10N)

    Nordkoordinate

    (UTM Zn 10N)

    Höhe (m)

    Neigung

    Azimut

    Tiefe (m)

    BMU-26-047

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1292

    33

    302

    123,20

    BMU-26-050

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1292

    28

    302

    126,30

    BMU-26-053

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    22

    302

    132,40

    BMU-26-056

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    16

    302

    112,90

    BMU-26-059

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    10

    302

    103,90

    BMU-26-062

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    3

    302

    96,50

    BMU-26-065

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -4

    302

    93,30

    BMU-26-067

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -16

    302

    87,40

    BMU-26-069

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -27

    302

    87,50

    BMU-26-070

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1289

    -38

    302

    96,20

    BMU-26-072

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1292

    33

    309

    96,20

    BMU-26-073

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1292

    28

    309

    111,30

    BMU-26-074

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    22

    309

    120,40

    BMU-26-075

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    16

    309

    118,90

    BMU-26-076

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    10

    309

    114,30

    BMU-26-077

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    3

    309

    113,10

    BMU-26-078

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -4

    309

    102,30

    BMU-26-079

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -17

    309

    93,40

    BMU-26-080

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1289

    -27

    309

    97,30

    BMU-26-081

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1289

    -38

    309

    105,20

    BMU-26-093

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1292

    33

    316

    81,30

    BMU-26-094

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1292

    28

    316

    81,20

    BMU-26-095

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1291

    22

    316

    87,40

    BMU-26-096

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1291

    17

    316

    150,50

    BMU-26-097

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1291

    10

    317

    137,00

    BMU-26-098

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1290

    3

    316

    122,00

    BMU-26-099

    L1290-ORE-000

    596489

    5882890

    1290

    -4

    316

    116,00

    BMU-26-100

    L1290-ORE-000

    596489

    5882891

    1290

    -16

    316

    113,00

    BMU-26-101

    L1290-ORE-000

    596489

    5882891

    1289

    -27

    316

    114,50

    BMU-26-102

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1289

    -38

    316

    111,30

    BMU-26-116

    L1290-ORE-000

    596490

    5882891

    1289

    -33

    320

    120,50

    BMU-26-117

    L1290-ORE-000

    596490

    5882891

    1289

    -21

    320

    119,00

    BMU-26-118

    L1290-ORE-000

    596490

    5882891

    1290

    -7

    320

    126,50

    BMU-26-119

    L1290-ORE-000

    596490

    5882891

    1291

    7

    320

    134,00

    BMU-26-120

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1291

    21

    320

    89,00

    BMU-26-121

    L1290-ORE-000

    596490

    5882890

    1292

    33

    320

    97,90

     

    ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

     

    Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee-Zone als Bohrziel mit hoher Priorität identifiziert wurde. Von 2019 bis 2022 wurden insgesamt 167 Oberflächenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 54.494,5 m fertiggestellt.

     

    Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über den Cow-Eingangsstollen an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain (Abbildung 3 und Abbildung 4). Der Bau des Cow-Eingangsstollens wurde im 4. Quartal 2024 abgeschlossen, und der Ausbau der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im 1. Quartal 2025. Die Schätzung der wahrscheinlichen Mineralreserven für die Lowhee-Zone (Stand: 10. April 2025) umfasst 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entspricht etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven des Cariboo-Goldprojekts.

     

    ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

     

    Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem „Mines Act“ und dem „Environmental Management Act“ (British Columbia), womit der Genehmigungsprozess für die wichtigsten Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung bekannt, mit dem Bau des Projekts fortzufahren, wobei der erste Goldguss für das erste Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 erwartet wird.

     

    Technische Berichte

     

    Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie von 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada“ vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der „Cariboo-Fachbericht“).

     

    Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollte der vollständige Text des Cariboo-Fachberichts herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und die Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht „Cariboo“ wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

     

    Qualifizierte Personen

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer „qualifizierten Person“ im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

     

    Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

     

    Alle Bohrkerne wurden in den Protokollierungsanlagen vor Ort als Vollkerne beprobt, nachdem täglich QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler durchgeführt worden waren. In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom eingefügt, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, die allen Probensendungen beigelegt werden, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, etikettiert und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.

     

    Die Proben werden von einem Spediteur von den Aufzeichnungsanlagen direkt zur Analyselaboreinrichtung von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, zur Vorbereitung und Analyse transportiert. MSALABS ist unabhängig vom Unternehmen. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und auf versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen bestrahlt, und das resultierende Signal wird an die Detektoren weitergeleitet.

     

    ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

     

    Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts, das derzeit in Zentral-British Columbia, Kanada, im Bau ist – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

     

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

     

    Sean Roosen

    Vorstandsvorsitzender und CEO

    E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

    Tel.: +1 (514) 940-0685

     

    Philip Rabenok

    Vizepräsident, Investor Relations

    E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

    Tel.: +1 (437) 423-3644

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „erwarten“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „potenziell“, „schätzen“, „vorschlagen“, „prognostizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“, „Ziel“, „Strategie“, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Ergebnisse der unterirdischen Infill-Bohrungen und deren Interpretation; die Interpretation und Genauigkeit von Abschnitten außerhalb der modellierten Reservenstollen, die auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten (sofern überhaupt vorhanden); das Potenzial für eine Ausdehnung in die Tiefe und entlang des Streichs der bekannten Mineralressourcenfläche (falls vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit räumlicher Geometrien, geologischer Strukturen und der Modellierung lokaler Variabilität sowie Annahmen hinsichtlich potenzieller Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls überhaupt); die Eignung und den Nutzen von Exploration und Infill-Bohrungen für die Ressourcenmodellierung, die Bergbauplanung, die Verfahren und Parameter zur Gestaltung von Abbaukammern, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen sowie die Festlegung geeigneter Bohrabstände für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus abzugrenzen und zu erweitern; die Umwandlung von Mineralressourcenkategorien; das Explorationspotenzial in Zielgebieten außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Erfüllung des Vertrags mit JDS über die Untertage-Bergwerkserschließung und damit verbundene Arbeiten sowie den Fortschritt der Untertage-Erschließung in neue Zonen; den geplanten Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion; die Unverfallbarkeit, Ausübung und Abwicklung der Anreizprämien, einschließlich der Erfüllung der geltenden Zeit- und Leistungsbedingungen; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Bergwerksplanung und die Projektwirtschaftlichkeit); die Ergebnisse des technischen Berichts zum Cariboo-Projekt als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zum Cariboo-Projekt dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die zukünftige Entwicklung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; den Nutzen und die Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; „die Beibehaltung eines klar definierten und verständlichen regulatorischen Rahmens sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden“, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: „Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden; Risiken im Zusammenhang mit der Leistung von Auftragnehmern, einschließlich JDS; Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration, Erschließung und den Bau auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, dem Bau und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Verzögerungen und Kostenüberschreitungen; Risiken im Zusammenhang mit geologischer Modellierung und Ressourcenschätzung; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind.

     

    Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.


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    Die Osisko Gold Group Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 2,585EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.




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    Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m OsiskoGold_05-10-2026_DEPRcomOsisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit …
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