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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Uneinheitlicher Wochenauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten ohne klare Richtung in die Woche
    • Hohe Ölpreise und Eurozonen-Sorgen dämpfen Anleger
    • Dow gibt nach, während Nasdaq und S&P leicht zulegen
    ROUNDUP/Aktien New York - Uneinheitlicher Wochenauftakt
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Anhaltend hohe Ölpreise sowie politische Turbulenzen und wachsende Sorgen um die öffentlichen Finanzen einiger Länder der Eurozone dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger und drückten den Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Frische US-Konjunkturdaten lieferten leicht positive Impulse. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor - gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM - ist im September weitgehend wie erwartet ausgefallen.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag zuletzt um 0,2 Prozent auf 51.087 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,4 Prozent auf 7.751 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent auf 30.962 Punkte und notiert damit nahe seines Rekordhochs vom vergangenen Freitag.

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    Eskalierende Schulproteste in Frankreich, die Sorgen vor einer zunehmenden politischen Instabilität schüren, sowie die hohe Verschuldung des Euro-Landes, das sich zu einem unpopulären Sparkurs durchgerungen hat, hatten zuletzt deutlich Druck auf den Markt für Staatsanleihen gebracht. Vor allem Schulden anfälligerer Länder der Euroregion sind betroffen. Zum Wochenbeginn spitzte sich nun die Lage in Spanien zu, nachdem Ministerpräsident Pedro Sánchez angesichts zunehmender sozialer Proteste wegen der Wohnungskrise vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte.

    Die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia stiegen um 1,3 Prozent. Der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai hatte einen besser als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz gemeldet, was auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hindeutet.

    Die Papiere von Intel büßten 1,8 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf Medienspekulationen, wonach der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine mögliche Zusammenarbeit mit dem von Elon Musk initiierten Halbleiterprojekt Terafab prüfe. Bislang galt Intel als wahrscheinlicher Technologiepartner.

    Für die Anteilscheine von Nike ging es um 3,0 Prozent abwärts. Zuvor hatte die Ratingagentur die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit des Sportartikelkonzerns mit negativen Aussichten von "A+" auf "A" abgewertet.

    Die Titel des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems schnellten um 11 Prozent nach oben. Sam Altman, Vorstandschef des KI-Pioniers OpenAI hatte gesagt, dass Cerebras ein "enger Partner" von OpenAI sei und beide Firmen "intensiv daran arbeiten, die Grenzen der Geschwindigkeit zu verschieben".

    Die PTC-Aktien sprangen um 34 Prozent nach oben, nachdem der französische Technologiekonzern Schneider Electric eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf des Softwareunternehmens unterzeichnet hatte./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 103,8 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,71 %/+88,95 % bedeutet.





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