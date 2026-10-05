Renforth Resources startet Forschungskooperation mit der Queen’s University zur CO2-armen Gewinnung kritischer Metalle aus der Lagerstätte Victoria

Versuche im Labormaßstab und Säulenauslaugungstests mit Material aus Victoria unter Verwendung eines zum Patent angemeldeten Verfahrens, das von Dr. Fei Wang, Ph.D., P.Eng., und dem Miterfinder Dr. David Dreisinger entwickelt wurde.

Das Verfahren ist darauf ausgelegt, Nickel und Kobalt selektiv aus Pentlandit, Violarit und Pyrrhotin sowie Kupfer und Zink aus Chalkopyrit und Sphalerit direkt aus niedriggradigem Sulfidmaterial zu gewinnen.

Magnesium- und eisenhaltige Mineralien im ultramafischen Wirtsgestein von Victoria werden in stabile Karbonate umgewandelt, wobei im Rahmen des Prozesses CO 2 aus der Luft gebunden wird.

Das Programm umfasst eine technisch-wirtschaftliche Analyse sowie eine Lebenszyklusanalyse.

Pickering, Ontario / 2. Oktober 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Forschungskooperation mit dem Robert M. Buchan Department of Mining der Queen’s University bekannt zu geben, um ein neuartiges hydrometallurgisches Verfahren zur Gewinnung kritischer Metalle aus seiner zu 100 % im Besitz befindlichen polymetallischen Nickelsulfid-Lagerstätte Victoria in der Nähe von Malartic, Québec, zu evaluieren, bei dem gleichzeitig Kohlendioxid gebunden wird.

Warum dies für die Lagerstätte Victoria von Renforth von Bedeutung ist

Die Lagerstätte Victoria beherbergt eine vermutete Mineralressource von 125 Mio. Tonnen, die 331 Mio. Pfund Nickel, 220 Mio. Pfund Zink, 55 Mio. Pfund Kupfer, 28 Mio. Pfund Kobalt und 1,53 Mio. Unzen Silber enthält (P&E Mining Consultants Inc., Stand: 26. September 2025). Frühere mineralogische Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Teil des Nickels in Victoria in Pyrrhotin und nicht in separaten Nickelsulfiden vorliegt. Nickel in dieser Form wird in der Regel nicht durch herkömmliche Flotation gewonnen. Das Verfahren von Queen’s ist darauf ausgelegt, in Pyrrhotin beherbergtes Nickel und Kobalt direkt auszulaugen, und soll an grobkörnigem Material in Säulen getestet werden – dem Laboranalogon zur Haufenlaugung. Dieser Ansatz könnte die konventionelle Aufbereitung und Erzsortierung ergänzen, die das Unternehmen ebenfalls evaluiert.