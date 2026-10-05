Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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TeamViewer
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 2
Performance 1M: -4,20 %
Performance 1M: -4,20 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg trotz schwächerer Marktlage, ein technisches MACD-Kaufsignal und die DZ-Bank-Einstufung „Kaufen“ mit Kursziel 10 Euro. Einige halten die Aktie für unterbewertet und leiten aus einer Übernahmebewertung im Softwaresektor höhere Vergleichswerte ab; zugleich gibt es Übernahmespekulationen und Hinweise auf zunehmende Leerverkäufe. Fundamental werden für 2026 stagnierende Umsätze, aber bessere Gewinne durch Währungs- und Zinseffekte erwartet; Wachstum könnte ab dem vierten Quartal zurückkehren. KI-Risiken und schwache Kennzahlen bleiben Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 3
Performance 1M: +5,48 %
Performance 1M: +5,48 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 4
Performance 1M: -4,66 %
Performance 1M: -4,66 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 5
Performance 1M: +4,81 %
Performance 1M: +4,81 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 6
Performance 1M: +1,56 %
Performance 1M: +1,56 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch Rüstungsaufträge für die Ukraine, darunter Satellitentechnik, sowie den Ausbau von HENSOLDTs Produktionskapazitäten. Beiträge verweisen auf positive Analystensignale: BofA bestätigt „Buy“, erhöht das Kursziel auf 94 Euro und nimmt die Aktie in „Best Ideas“ auf. Trotz zuletzt leichter Abwärtsbewegung sehen Anleger relative Stärke und spekulieren auf weitere Aufträge und steigende Kurse.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
PVA TePla
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 7
Performance 1M: +12,41 %
Performance 1M: +12,41 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 8
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Nordex
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 9
Performance 1M: +1,74 %
Performance 1M: +1,74 %
United Internet
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: -9,70 %
Performance 1M: -9,70 %
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