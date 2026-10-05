Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg trotz schwächerer Marktlage, ein technisches MACD-Kaufsignal und die DZ-Bank-Einstufung „Kaufen“ mit Kursziel 10 Euro. Einige halten die Aktie für unterbewertet und leiten aus einer Übernahmebewertung im Softwaresektor höhere Vergleichswerte ab; zugleich gibt es Übernahmespekulationen und Hinweise auf zunehmende Leerverkäufe. Fundamental werden für 2026 stagnierende Umsätze, aber bessere Gewinne durch Währungs- und Zinseffekte erwartet; Wachstum könnte ab dem vierten Quartal zurückkehren. KI-Risiken und schwache Kennzahlen bleiben Thema.