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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +4,97 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,20 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,97 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg trotz schwächerer Marktlage, ein technisches MACD-Kaufsignal und die DZ-Bank-Einstufung „Kaufen“ mit Kursziel 10 Euro. Einige halten die Aktie für unterbewertet und leiten aus einer Übernahmebewertung im Softwaresektor höhere Vergleichswerte ab; zugleich gibt es Übernahmespekulationen und Hinweise auf zunehmende Leerverkäufe. Fundamental werden für 2026 stagnierende Umsätze, aber bessere Gewinne durch Währungs- und Zinseffekte erwartet; Wachstum könnte ab dem vierten Quartal zurückkehren. KI-Risiken und schwache Kennzahlen bleiben Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,48 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,66 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,81 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,56 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch Rüstungsaufträge für die Ukraine, darunter Satellitentechnik, sowie den Ausbau von HENSOLDTs Produktionskapazitäten. Beiträge verweisen auf positive Analystensignale: BofA bestätigt „Buy“, erhöht das Kursziel auf 94 Euro und nimmt die Aktie in „Best Ideas“ auf. Trotz zuletzt leichter Abwärtsbewegung sehen Anleger relative Stärke und spekulieren auf weitere Aufträge und steigende Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,41 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 8
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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