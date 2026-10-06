Nach 900-%-Rallye: Bei diesem KI-Profiteur wird es jetzt spannend!

Analyst Daniel DiCicco bezeichnet Vertiv als einen "Premium-Anbieter für Rechenzentren". Das Unternehmen stellt digitale Infrastruktur und Hardware für Rechenzentren und andere Einrichtungen bereit. Rund 85 Prozent des Umsatzes entfallen auf Rechenzentren.

Die Aktien von Vertiv könnten trotz ihrer starken Rally weiter deutlich zulegen. BMO Capital Markets hat die Aktie am Sonntag erstmals bewertet und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel von 329 US-Dollar liegt laut Seeking Alpha knapp unter dem aktuellen Konsens der Wall-Street-Analysten von 337,43 US-Dollar.

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Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als 900 Prozent zugelegt. Nach dem Rückgang vom Rekordhoch im Mai biete sich nun jedoch wieder ein attraktiver Einstiegspunkt, glaubt DiCicco. Die Vertiv-Aktie liegt seit Jahresbeginn bereits knapp 56 Prozent im Plus.

KI treibt Nachfrage nach Infrastruktur

BMO sieht Vertiv gut positioniert, um vom anhaltenden Ausbau von Rechenzentren zu profitieren. Die Anlagen werden immer größer und leistungsintensiver. Gleichzeitig steigt der Bedarf an zuverlässiger Infrastruktur und einer schnellen Inbetriebnahme.

"Vertiv ist gut aufgestellt, da Rechenzentren immer größer und leistungsintensiver werden", schrieb DiCicco in einer Mitteilung an Kunden. Vor allem der steigende Strombedarf pro Rack spiele dabei eine wichtige Rolle.

Der Markt wächst derweil rasant. In den USA gibt es inzwischen mehr als 4.700 Rechenzentren. Laut dem Immobilienunternehmen Avison Young wurden allein im ersten Halbjahr 2026 rund 6 Milliarden US-Dollar für Grundstücke künftiger Rechenzentren ausgegeben. Das waren 79 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

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BMO hält Prognosen für zu vorsichtig

Vertiv selbst schätzt seinen adressierbaren Gesamtmarkt auf 75 Milliarden US-Dollar. Laut DiCicco soll dieser jährlich um 16 bis 18 Prozent wachsen. Für das Rechenzentrumsgeschäft erwartet das Unternehmen sogar ein Wachstum von 18 bis 20 Prozent.

Der Analyst hält diese langfristigen Prognosen allerdings für möglicherweise zu konservativ. Zudem könne Vertiv seinen Umsatz pro Megawatt weiter steigern. Derzeit liege dieser bei 3,25 bis 3,75 US-Dollar.

"Vertiv hat sich als einer der wenigen Anbieter positioniert, die in der Lage sind, eine vollständig integrierte Lösung für das Energie- und Wärmemanagement im gesamten Rechenzentrum bereitzustellen", so DiCicco.

Allerdings fällt die bisherige Trefferquote von Daniel DiCicco laut TipRanks mit 43 Prozent eher verhalten aus; zudem kommt er dort auf eine Bewertung von lediglich 1,34 von 5 Sternen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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