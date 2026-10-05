Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 05.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und dessen mögliche Verbindung zu anhaltender Unsicherheit bei den US-Glyphosatklagen. Einige sehen das Kursniveau als attraktiv und erwägen Nachkäufe; andere vermuten weitere Risiken. JPMorgan bleibt bei „Overweight“ und 61 Euro Kursziel, hält frühe Q3-Erwartungen aber für hoch. Bayer investiert zudem 2,2 Milliarden US-Dollar in einen US-Produktionsstandort.