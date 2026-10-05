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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 05.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 05.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,17 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +4,84 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,04 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,84 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,51 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und dessen mögliche Verbindung zu anhaltender Unsicherheit bei den US-Glyphosatklagen. Einige sehen das Kursniveau als attraktiv und erwägen Nachkäufe; andere vermuten weitere Risiken. JPMorgan bleibt bei „Overweight“ und 61 Euro Kursziel, hält frühe Q3-Erwartungen aber für hoch. Bayer investiert zudem 2,2 Milliarden US-Dollar in einen US-Produktionsstandort.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Nokia
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,62 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    DANONE
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,28 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 6
    Performance 1M: -13,30 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,25 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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