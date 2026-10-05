Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 05.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Banco Santander
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 2
Performance 1M: -5,04 %
Performance 1M: -5,04 %
Bayer
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: -9,51 %
Performance 1M: -9,51 %
? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und dessen mögliche Verbindung zu anhaltender Unsicherheit bei den US-Glyphosatklagen. Einige sehen das Kursniveau als attraktiv und erwägen Nachkäufe; andere vermuten weitere Risiken. JPMorgan bleibt bei „Overweight“ und 61 Euro Kursziel, hält frühe Q3-Erwartungen aber für hoch. Bayer investiert zudem 2,2 Milliarden US-Dollar in einen US-Produktionsstandort.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Nokia
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 4
Performance 1M: +5,62 %
Performance 1M: +5,62 %
DANONE
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 5
Performance 1M: -9,28 %
Performance 1M: -9,28 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 6
Performance 1M: -13,30 %
Performance 1M: -13,30 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 7
Performance 1M: -12,25 %
Performance 1M: -12,25 %
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