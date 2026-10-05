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    US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig

    Für Sie zusammengefasst
    • Covenant eröffnet Leipziger Halle für Raketenbau
    • Anthem-Produktion soll 2027 mit 1.000 Stück starten
    • Leipzig wird Covenants weltweit größter Standort
    US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Das US-Rüstungsunternehmen Covenant hat in Leipzig seine Produktionshalle zur Herstellung weitreichender Marschflugkörper eröffnet. Die Fertigung des Waffensystems Anthem solle 2027 beginnen, teilte das Unternehmen mit. Im ersten Jahr sollen 1.000 Stück in der sächsischen Stadt produziert werden. Im zweiten Jahr werden 5.000 Exemplare angestrebt.

    Leipzig werde der weltweit größte Standort von Covenant sein, sagte Firmenchef Michael Kaufman. Von dort aus sollen europäische Kunden beliefert werden. Mehrere Hundert Menschen sollen in Zukunft in der Produktion arbeiten. Das US-Unternehmen hat auch noch eine Fabrik in Dallas/Texas sowie einen Standort in Israel.

    Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen. Der Marschflugkörper wird als Waffe für Präzisionsschläge tief im gegnerischen Gebiet ("deep strike") bezeichnet. In Leipzig werden die Flugkörper montiert. Die Bestückung mit Sprengstoff erfolgt nach Unternehmensangaben erst vor Ort bei den Kunden.

    Die mehr als 10.000 Quadratmeter große Produktionshalle befindet sich im Leipziger Norden. Covenant hat eine bestehende Gewerbehalle angemietet. Vor Beginn der Produktion müssen die Behörden noch die Umwidmung der Lager- in eine Fertigungshalle genehmigen./bz/DP/nas







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