JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Telefonkonferenz anlässlich der ansehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Wie üblich habe die Fluggesellschaft nicht viele neue Details präsentiert, schrieb Harry J Gowers in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die wichtigste Erkenntnis sei gewesen, dass die Preise der Netzwerk-Fluggesellschaften bis September stark geblieben seien. Dies sei offenbar insbesondere auf die hohe Nachfrage auf den Transatlantikstrecken zurückzuführen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:58 / BST
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Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 11,20EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
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