LPKF Laser & Electronics Aktie bricht ein -6,45 % - 05.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Mit einer Performance von -6,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für LPKF Laser & Electronics: Nach einem Rückgang von -6,60 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei LPKF Laser & Electronics damit auf -20,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +8,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +189,03 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,91 % 1 Monat +22,03 % 3 Monate -20,00 % 1 Jahr +122,68 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 17:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Insiderkäufe der Vorstände zu rund 14,60–14,70 Euro, Kursmarken um 13,50–13,70 Euro und die Frage, ob die Bewertung bei rund 350 Mio. Euro Marktkapitalisierung und etwa 100 Mio. Euro Umsatz gerechtfertigt ist. Diskutiert werden zudem eine Prognoseanpassung, EBITDA-Effekte und verschobene Advanced-Packaging-Umsätze; optimistische Beiträge setzen auf künftige LIDE-Aufträge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,17 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: LPKF Laser & Electronics SE LPKF Laser & Electronics SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 05.10.2026 / 15:23 …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,88 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,96 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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