Osisko Gold meldet starke Goldtreffer und treibt Minenstart voran!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) legt neue starke Bohrergebnisse von Cariboo vor.

Die heute veröffentlichten Daten umfassen 3.933 Bohrmeter aus 36 Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone. Die engmaschigen Bohrungen im Abstand von etwa 10 bis 15 Metern liefern zusätzliche geologische Informationen für das im Bau befindliche Projekt in British Columbia.

Die Highlights

Zehn Bohrlöcher lieferten Abschnitte mit hohen Gehalten, mehrere davon über zweistellige Meterlängen:

Quelle: Osisko Gold Group

Dargestellt ist eine Auswahl der neu veröffentlichten Bohrergebnisse. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Goldgehalte wurden besonders hohe Einzelwerte erzielt, teilweise sogar mit sichtbaren Gold.

Quelle: Osisko Gold Group

Solche Werte können den Durchschnitt eines gesamten Abschnitts deutlich anheben: Der angegebene Goldgehalt liegt daher nicht durchgehend über die gesamte ausgewiesene Strecke vor. Die Angaben zur Mächtigkeit, also zur Dicke der mineralisierten Zonen, wurden vom Unternehmen übernommen.

Quelle: Osisko Gold Group; Überblick der Lowhee-Bohrungen. Rote Bohrabschnitte zeigen neue Treffer ab 1,8 g/t Au, rosafarbene Abschnitte frühere Ergebnisse. Gelbe Umrisse markieren modellierte Gangzonen.

Zusätzliches Potenzial und Fortschritte beim Bau

Nach Einschätzung von Präsident Chris Lodder stärken die Ergebnisse das Vertrauen in Lowhee.

Quelle: Osisko Gold Group: Bohrkern aus BMU-26-075 mit 7,13 g/t Gold über 11,60 m.

Treffer außerhalb der bisher modellierten Reserve-Abbaubereiche eröffnen zudem die Chance auf eine spätere Aufwertung von Ressourcen und zusätzliche Mineralisierung.

Warum das zählt

Die Lowhee-Zone ist der erste Bereich, den Osisko über das Cow-Portal untertage erschlossen hat, und damit das Testfeld für die Mine. Ihre „wahrscheinlichen“-Reserven betragen 104.491 Unzen Gold bei 3,52 g/t, rund 5 % der Projektreserven von 2,07 Mio. Unzen.

Dichtes Infill-Bohren bestätigt dort, wo bald abgebaut wird, Geometrie und Gehalte der Vererzung. Die neuen Treffer zeigen laut Unternehmen eine räumliche Übereinstimmung mit den geplanten Abbaukammern. Treffer außerhalb davon eröffnen zusätzliches Potenzial.

Quelle: Osisko Gold Group, Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit Lowhee-Zone und Cow-Portal. Quelle: Osisko Gold Group.

Fazit: Das Projekt ist voll in Fahrt

Der Vorstand hat am 14. September 2026 den formellen Baubeschluss gefasst; der erste Goldguss ist für das 1. Quartal 2029 geplant.

Den Folgeauftrag für die weitere Untertageerschließung erhielt ab 5. Oktober 2026 der bestehende Partner JDS Energy & Mining.

Die Ende September platzierte Anleihe über 600 Mio. US$ stärkt die Finanzierung des Baus.

Parallel dazu hat Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) JDS Energy & Mining mit der Fortsetzung der Untertageerschließung und zugehöriger Arbeiten beauftragt. Damit kommen neue geologische Erkenntnisse und die Umsetzung des Projekts zusammen. Osisko plant den ersten Goldguss für das erste Quartal 2029, die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029. Diese Ziele setzen unter anderem eine planmäßige Finanzierung und Bauausführung voraus.

Quelle: Osisko Gold Group, Querschnitt F12 mit dem Treffer 7,28 g/t Au über 16,15 m in BMU-26-121. Rot umrandete Bohrabschnitte markieren neue Ergebnisse; rosa Umrisse zeigen Reserve-Abbaubereiche, gelbe Umrisse modellierte Gangzonen.

Weitere interessante Informationen können Sie dem folgenden Interview entnehmen.

Von Osisko Gold Group bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Osisko Gold Group.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-group-advancing-cariboo- ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

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Beteiligungen und Einflussnahme. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die an diesem Beitrag beteiligten Organmitglieder, Mitarbeitenden oder Autoren Aktien, Optionen, Warrants, Derivate sowie Long- und Short-Positionen an Osisko Gold Group. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage sind die Unternehmensmitteilung vom 5. Oktober 2026 und deren Tabellen und Abbildungen. SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der zugrunde liegenden geologischen und technischen Daten vorgenommen. Scott Smith, P.Geo., wird in der Originalmeldung als Qualified Person gemäß NI 43-101 genannt; seine Prüfung der technischen Originalangaben ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Bohrabschnitte sind keine durchgehend gleichmäßig mineralisierten Bereiche. Einzelne hochgradige Treffer belegen für sich weder zusätzliche Reserven noch einen wirtschaftlichen Abbau.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Erwartungen zu zusätzlicher Mineralisierung, Ressourcenumwandlung, Projektentwicklung und Produktionsbeginn sind zukunftsgerichtet. Sie setzen unter anderem die Bestätigung der geologischen Modelle, ausreichende Finanzierung, erforderliche Genehmigungen und eine planmäßige Bauausführung voraus. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind schwankende Gehalte und metallurgische Ausbeuten, Kostensteigerungen, Bau- und Lieferverzögerungen, Auflagen und Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Goldpreise und Wechselkurse. Bei einer Anlage ist ein Totalverlust möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Gesetzliche Pflichten, die sich aus dem tatsächlichen Inhalt und der Verbreitung ergeben, bleiben unberührt.

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