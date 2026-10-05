Dividendenkürzung, Pleite, Übernahme: Hier ist jetzt alles möglich!

Wer sein Geld für 30 Jahre an die USA verleiht, erhält aktuell fast 5,7 Prozent Zinsen, für eine Dauer von 10 Jahren werden immerhin 5,3 Prozent geboten. Doch auch in Europa sind die Renditen stark gestiegen. Vor allem Frankreich und das Vereinigte Königreich müssen Gläubigern aktuell viel bieten, die Rendite für 10-jährige Anleihen liegen hier bei 4,9 beziehungsweise 5,4 Prozent.

Hohe Energiepreise, steigende Unternehmens- und Staatsschulden sowie zögerliche Notenbanken haben in den vergangenen Monaten zu einem fast beispiellosen Abverkauf an den weltweiten Anleihemärkten geführt. An vielen Märkten erreichten die Anleiherenditen die höchsten Stände seit Jahren oder gar Jahrzehnten – eine Entwicklung, die auch zum Wochenauftakt ihre Fortsetzung fand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Hohe Anleiherenditen können existenbedrohende Folgen haben

Die stark gestiegenen Anleiherenditen stellen nicht nur eine Belastungsprobe für den Aktienmarkt dar – festverzinste Wertpapiere gewinnen gegenüber Aktien an Attraktivität, während Unternehmensbewertungen neu vermessen werden müssen, da zukünftige Cashflows jetzt zu höheren Zinsen abgezinst werden müssen. Für besonders hoch verschuldete Unternehmen können steigende Refinanzierungskosten sogar zu einer existenziellen Bedrohung werden.

Ihre Rückzahlungsfähigkeit und damit auch ihre Bonität sinkt, was wiederum zu noch höheren Kreditzinsen führen kann. Auch Dividenden geraten häufig auf den Prüfstand, wenn plötzlich die strategische Notwendigkeit besteht, den Schuldenabbau zu priorisieren. Besonders stark verschuldeten Konzernen könnte sogar das Aus drohen – wenn sie nicht zu ihrer Rettung durch zahlungskräftigere Mitbewerber übernommen werden. Für diese drei Wall-Street-Konzerne ist die Lage gegenwärtig besonders prekär.

Selbst ein KGV von 2,8 bewegt hier niemanden zum Kaufen

Der Kabelnetzbetreiber Charter Communications hat sich in den vergangenen Jahren stark verschuldet, um seine Reichweite und damit seinen adressierbaren Markt auszubauen. Das war angesichts der Null- und Niedrigzinspolitik während der Corona-Pandemie opportun, doch inzwischen rächt sich, dass die Gesamtverschuldung zwischen dem Geschäftsjahr 2016 und den vergangenen 12 Monaten von 60,2 auf 96,2 Milliarden US-Dollar angestiegen ist – allein für die Tilgung muss Charter Communications jedes Jahr mehr als 5,0 Milliarden US-Dollar an Kosten aufbringen.

Die Verschuldungsquote liegt gemessen am operativen Gewinn (EBITDA) 4,4. Das gilt als fortgeschrittener, aber noch nicht zwingend bedrohlicher Wert. Was die Lage für Charter Communications allerdings schwierig macht ist, dass das Kundenwachstum weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist – auch durch die wachsende Konkurrenz durch Satellitennetzbetreiber, wie SpaceX. Das hat inzwischen auch Folgen für das EBITDA, das zuletzt leicht gesunken ist.

Hält der Mix aus fallenden operativen Erträgen und gleichzeitig steigenden Refinanzierungskosten jedoch an, hätte das einen starken Anstieg des Verschuldungsgrades zufolge, der die Bonität weiter beeinträchtigen könnte. Schon jetzt ist Charter Communications sowohl bei Fitch als auch bei S&P Global mit "BB+" und damit als "Ramsch" bewertet. Der Aktienkursverlauf spiegelt diese Misere mit einem Minus von fast 50 Prozent seit dem Jahreswechsel wider. Optisch steht mit 2,8 zwar ein vermeintlich günstiges KGV zu Buche, das verdeckt allerdings die gewaltigen Bilanzrisiken.

Auch der KI-Boom birgt längst gewaltige Risiken

Zu den Unternehmen, die sich gegenwärtig stark verschulden und zu den entsprechend hohen Zinsen finanzieren müssen, gehören KI-Infrastruktur und AI-as-a-Service- sowie Cloud-Computing-Anbieter. Während Hyperscaler wie Alphabet, Meta Platforms und Microsoft auf Cashflows im zweistelligen Milliardenbereich zurückgreifen können, müssen vor allem noch unprofitable Neoclouds wie CoreWeave und Nebius auf Fremdfinanzierung zurückgreifen. Auch frühere Bitcoin-Miner, die ihr Geschäftsmodell gegenwärtig umstellen, zum Beispiel IREN oder Hut 8, haben in den zurückliegenden Quartalen Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen – ohne dass sich für deren Geschäfte bereits Profitabilität abzeichnen würde.

Im Zusammenhang mit kaum noch tragbaren Unternehmensschulden wird vor allem Oracle genannt, dessen Verbindlichkeiten sich selbst unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte auf 132,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Mit einem Debt-to-EBITDA-Verhältnis von rund 4 steht das Unternehmen aber gerade so noch akzeptabel dar, auch wenn die Tilgungskosten von 5,1 Milliarden US-Dollar mit denen von Charter Communications vergleichbar sind.

Bei CoreWeave kennt der Exzess kaum Grenzen

Vor allem für den Nebius-Mitbewerber CoreWeave sieht es inzwischen jedoch finster aus – die Nettoverschuldung ist hier von 1,8 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 auf zuletzt 46,0 Milliarden US-Dollar explodiert – dem steht aber gerade Mal ein EBITDA von 3,8 Milliarden US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich eine Verschuldungsquote von 12,1. Damit lässt das Unternehmen jede finanzielle Vernunft vermissen, denn als rote Linie gelten 6 bis 7 oder mehr.

Dass die Aktie dem Nasdaq 100 daher schon seit Monaten nicht mehr folgen kann, während sich das wesentlich weniger stark verschuldete Nebius weiter steigern kann, ist eine unmittelbare Folge der Bilanzrisiken. Nicht unmöglich, dass sich bei einer Verschärfung der Anleihekrise ein Mitbewerber irgendwann günstig die Assets des Unternehmens sichert.

Zu spät reagiert – jetzt droht die Situation außer Kontrolle zu geraten

Immobilienaktien gehören seit jeher zu den zinssensitiven Werten, da hohe Fremdkapitalquoten und dementsprechend hohe Schulden zum Geschäftsmodell gehören – schließlich stehen den Verbindlichkeiten Sicherheiten in Form von Immobilien gegenüber. Stark steigende Anleiherenditen bedeuten jedoch eine Doppelbelastung, denn einerseits steigen die Refinanzierungskosten und andererseits kann der Wert des Immobilienportfolios sinken, wenn hohe Kreditkosten zu einer geringeren Nachfrage nach Objekten führt, womit dann auch der Wert der Sicherheiten fällt.

Am deutschen Aktienmarkt leiden gegenwärtig vor allem die Anlegerinnen und Anleger von Vonovia, das den Schuldenabbau nicht rechtzeitig priorisiert hat und jetzt auf Verbindlichkeiten von knapp 40 Milliarden Euro sitzt, denen ein für 2026 geschätztes EBITDA von 2,94 Milliarden Euro gegenüber steht, woraus sich ein brandgefährliches Verhältnis von 13,6 ergibt. Das zeigt, warum die Aktie trotz Kursverlusten von 31,1 Prozent seit dem Jahresanfang kein gutes Investment ist.

Crown Castle kämpft gegen die drohende Bedeutungslosigkeit

Am US-Markt ist aus dem Bereich der Immobilienwerte und REITs vor allem Crown Castle bedenklich hoch verschuldet. Das Unternehmen betreibt und vermietet vor allem Mobilfunkmasten und hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls stark auf Fremdkapital verlassen – die Nettoverbindlichkeiten haben sich hier von 11,6 auf 22,4 Milliarden US-Dollar knapp verdoppelt. Diesen stehen sinkende EBITDA-Erträge von zuletzt 2,69 Milliarden US-Dollar gegenüber, was zu einer Verschuldungsquote von 8,3 führt. Da die Ausgangslage hier ähnlich wie bei Charter Communications ist und das Geschäftsmodell durch satellitengestützte Kommunikation bedroht wird, könnten weiter sinkende EBITDA-Erträge rasch zu einem höheren Verschuldungsgrad und einer Verschlechterung der Bonität führen. Die Zinsausgaben beliefen sich hier zuletzt auf 943 Millionen US-Dollar.

Die Dividendenrendite von 6,4 Prozent entspricht nach einem Rückgang des Aktienkurses um knapp 30 Prozent in den vergangenen Monaten zwar üppig, doch die Ausschüttung von 4,25 US-Dollar je Anteil übersteigt inzwischen den FFO von 4,06 US-Dollar pro Aktie. Damit ist Crown Castle ein klassischer Kandidat für eine Dividendenkürzung.

Fazit: Bei der Aktienjagd jetzt genau auf die Verschuldung achten!

Die steigenden Anleiherenditen führen nicht nur zu wachsendem Gegenwind am Aktien- und Edelmetallmarkt, wo zinslose Assets wie Gold und Silber ebenfalls zu kämpfen haben, sie haben in Form steigender Refinanzierungskosten auch ganz reale Konsequenzen für hochverschuldete Unternehmen, deren Rückzahlungsfähigkeit ebenso unter Druck gerät, wie die Fähigkeit (sofern vorhanden) Dividenden auszuschütten. Kürzungen gelten zwar als unpopulär, sind häufiger ab geeignetes Mittel, um Schulden abbauen zu können.

In der aktuellen Lage sollten Anlegerinnen und Anleger bei Aktien mit vermeintlich günstiger Bewertung oder weit überdurchschnittlicher Dividendenrendite daher besonders genau hinschauen, erst recht, wenn diese durch stark gefallene Aktienkurs entstanden sind. Bei genauer Beobachtung zeigen sich oft gewaltige finanzielle Risiken, welche die vermeintlichen Chancen überwiegen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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