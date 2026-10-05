JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 16 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 11,22 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -10,67 %/+42,92 % bedeutet.