Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,74USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 61,15USD und damit +1,41 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,14USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.182,50 USD +0,90 % Platin 1.726,50 USD +1,92 % Kupfer London Rolling 14.377,40 USD +1,08 % Aluminium 3.105,52 USD +0,75 % Erdgas 3,057 USD +0,62 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +1,92 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.10.26, 17:29 Uhr.