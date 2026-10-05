Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,74USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 61,15USD und damit +1,41 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,14USD und verzeichnet ein Minus von -0,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.182,50USD
|+0,90 %
|Platin
|1.726,50USD
|+1,92 %
|Kupfer London Rolling
|14.377,40USD
|+1,08 %
|Aluminium
|3.105,52USD
|+0,75 %
|Erdgas
|3,057USD
|+0,62 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +1,92 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.10.26, 17:29 Uhr.