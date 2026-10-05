Der Börsen-Tag
DAX leicht im Minus – PTC schießt um 34 Prozent nach oben
Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Entwicklung der Indizes**Deutsche Aktienindizes leicht im Minus – US 500 legt zu** Die deutschen Aktienindizes zeigen sich heute leicht schwächer. Der DAX notiert bei 25.264,80 Punkten und liegt mit 0,04 Prozent im Minus. Damit hält sich der Leitindex unter den betrachteten deutschen Indizes am besten. Der MDAX verliert 0,16 Prozent auf 30.436,43 Punkte, während der SDAX um 0,19 Prozent auf 18.164,45 Punkte nachgibt. Den stärksten Rückgang verzeichnet der TecDAX mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 4.074,75 Punkte. An den US-Märkten ergibt sich ein gemischtes Bild: Der US 30 steht bei 51.137,27 Punkten und verliert 0,09 Prozent. Der US 500 hingegen steigt um 0,48 Prozent auf 7.759,87 Punkte. Er ist damit der einzige Gewinner unter den sechs verglichenen Indizes und setzt sich deutlich von den übrigen Börsenbarometern ab. Insgesamt bleiben die Abschläge moderat. Während sämtliche betrachteten deutschen Indizes und der US 30 leicht nachgeben, zeigt der US 500 eine positive Entwicklung.
DAX: Rheinmetall vorn, Bayer am EndeRheinmetall führte den DAX mit einem Plus von 2,01 Prozent an. Dahinter legten GEA Group um 1,81 Prozent und Volkswagen (VW) Vz um 1,42 Prozent zu. Auf der Verliererseite stand Bayer mit minus 2,38 Prozent am Ende der genannten Werte. Infineon Technologies verlor 1,38 Prozent, DHL Group 1,34 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen damit 4,39 Prozentpunkte.
MDAX: CTS Eventim gewinnt, AUTO1 Group verliertIm MDAX erzielte CTS Eventim mit plus 4,43 Prozent den stärksten Zuwachs. HENSOLDT stieg um 3,86 Prozent, Nemetschek um 3,57 Prozent. AUTO1 Group büßte dagegen 5,22 Prozent ein. SUESS MicroTec sank um 4,48 Prozent, Jenoptik um 3,14 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 9,65 Prozentpunkte.
SDAX: MLP an der Spitze, LPKF schwachMLP war mit einem Plus von 4,33 Prozent der stärkste SDAX-Wert. TeamViewer gewann 4,08 Prozent, Deutsche Euroshop 3,77 Prozent. LPKF Laser & Electronics verzeichnete mit minus 6,43 Prozent den größten Rückgang. Redcare Pharmacy verlor 5,94 Prozent und Basler 4,51 Prozent. Damit klafften zwischen MLP und LPKF 10,76 Prozentpunkte.
TecDAX: TeamViewer legt zu, SUESS MicroTec gibt nachTeamViewer führte den TecDAX mit plus 4,08 Prozent an, gefolgt von HENSOLDT mit 3,86 Prozent und Nemetschek mit 3,57 Prozent. SUESS MicroTec fiel um 4,48 Prozent und war damit der schwächste der genannten Werte. Jenoptik verlor 3,14 Prozent, SMA Solar Technology 3,09 Prozent. Der Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lag bei 8,56 Prozentpunkten.
US 30: Microsoft vorn – angegebene Flopwerte ebenfalls im PlusMicrosoft legte im US 30 um 1,67 Prozent zu, Visa (A) um 1,49 Prozent und NVIDIA um 1,11 Prozent. Als Flopwerte sind Visa (A) mit plus 1,49 Prozent, NVIDIA mit plus 1,11 Prozent und Coca-Cola mit plus 0,63 Prozent aufgeführt. Damit sind auch die genannten Flopwerte im Plus; Visa und NVIDIA erscheinen zudem in beiden Listen.
US 500: PTC mit deutlichem Abstand vornIm US 500 stieg PTC um 34,01 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten Western Digital mit plus 6,51 Prozent und AppLovin Registered (A) mit plus 6,43 Prozent. Die aufgeführten Flopwerte verzeichneten ebenfalls Zuwächse: Universal Health Services (B) legte um 1,23 Prozent zu, TJX Companies und Camden Property Trust Registered of Benef Interest jeweils um 1,20 Prozent. Somit sind auch in dieser Flopliste ausschließlich positive Werte angegeben.
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