DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sowohl die Schätzung des Finanzhauses als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank Barrabatten auf vorrätige Fahrzeuge habe Tesla in China überdurchschnittlich stark abgeschnitten, zudem hätten die Geschäfte in Europa positiv überrascht. In den USA sei die Nachfrage wohl weiterhin durch das Angebot begrenzt gewesen, wobei die Wartezeiten für das Model Y und das Model Y L bis ins Jahr 2027 reichten./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 336,7EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Edison Yu

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 420

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 420,00 $ , was eine Steigerung von +10,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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