DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sowohl die Schätzung des Finanzhauses als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank Barrabatten auf vorrätige Fahrzeuge habe Tesla in China überdurchschnittlich stark abgeschnitten, zudem hätten die Geschäfte in Europa positiv überrascht. In den USA sei die Nachfrage wohl weiterhin durch das Angebot begrenzt gewesen, wobei die Wartezeiten für das Model Y und das Model Y L bis ins Jahr 2027 reichten./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / CET
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Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 336,7EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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