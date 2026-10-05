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    Besonders beachtet!

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 05.10.2026

    Die HENSOLDT Aktie notiert am 05.10.2026 mit +5,50 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 05.10.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.10.2026

    Es geht bergauf für HENSOLDT: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +5,50 % und steht bei 84,14. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +3,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,14. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HENSOLDT Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,29 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der HENSOLDT Aktie damit ein Gewinn von +8,78 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +12,13 % gewonnen.

    Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,26 %.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,78 %
    1 Monat +2,68 %
    3 Monate +9,29 %
    1 Jahr -28,26 %
    Stand: 05.10.2026, 18:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch Rüstungsaufträge für die Ukraine, darunter Satellitentechnik, sowie den Ausbau von HENSOLDTs Produktionskapazitäten. Beiträge verweisen auf positive Analystensignale: BofA bestätigt „Buy“, erhöht das Kursziel auf 94 Euro und nimmt die Aktie in „Best Ideas“ auf. Trotz zuletzt leichter Abwärtsbewegung sehen Anleger relative Stärke und spekulieren auf weitere Aufträge und steigende Kurse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,58 Mrd.EUR € wert.

    DAX leicht im Minus – PTC schießt um 34 Prozent nach oben


    Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im TecDAX.

    Analysten sehr zuversichtlich – zu Recht?


    Die Hensoldt-Aktie ist im Vergleich zu anderen Rüstungswerten relativ stabil geblieben. Am Montag notiert sie aktuell bei 81 €, damit setzt sie ihre Seitwärtsbewegung fort. Hier stellt sich die Frage: Was macht sie besonders unter den Rüstungswerten und gibt es bessere Alternativen? Bank of America sieht Potenzial Letzte Woche äußerte sich der Analyst David Holmes […] The post Hensoldt-Aktie: Analysten sehr zuversichtlich – zu Recht? first appeared on sharedeals.de.

    HENSOLDT Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HENSOLDT

    +5,69 %
    +9,97 %
    +5,04 %
    +11,52 %
    -27,41 %
    +225,21 %
    +533,23 %
    +405,42 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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