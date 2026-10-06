Nicht mehr Rheinmetall, sondern Hensoldt ist jetzt der neue Analysten-Favorit!

Beide leiden angesichts ihrer Schwerpunkte auf landgestützte Kampfsysteme unter Verdrängungssorgen durch eine zunehmend drohnenbasierte Kampfführung. Außerdem waren die Titel für Kurse von 90 beziehungsweise 2.000 Euro deutlich zu ambitioniert bewertet.

Für die beiden deutschen Rüstungswerte Renk und Rheinmetall verläuft das Börsenjahr bislang enttäuschend. Nach drei Quartalen fällt die Bilanz angesichts von Verlusten von rund 30 Prozent bei Renk und fast 40 Prozent bei Rheinmetall vernichtend aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Nur Hensoldt kann aktuell überzeugen, Aktie im Plus

In einer deutlich besseren Verfassung präsentiert sich dagegen die Aktie von Hensoldt. Hier steht gegenüber dem Stand vor einem Jahr zwar auch ein hohes Minus von 27,4 Prozent zu Buche, doch es läuft längst eine Erholungsbewegung, welche gegenüber dem Jahreswechsel für ein Plus von bereits 12,5 Prozent gesorgt hat.

Trotz einer weit über den Vielfachen von Renk und Rheinmetall liegenden Unternehmensbewertung kann der Spezialist für Luftraumverteidigung und elektronische Kampfführung nicht nur Anlegerinnen und Anleger, sondern auch Analystinnen und Analysten von sich überzeugen. Insbesondere in den vergangenen Tagen haben sich Research-Häuser wiederholt positiv zu Hensoldt geäußert, das damit zum neuen Experten-Favoriten avanciert ist.

Schon zwei Kaufempfehlungen in der vergangenen Woche ...

In einem vielbeachteten Analystenkommentar bereits in der vergangenen Woche strich David Holmes, Analyst bei der Bank of America, seine Kaufempfehlung für die Aktie von Renk. Gleichzeitig bekräftigte er sein positives Votum für Hensoldt und hob sein Kursziel auf 94 Euro an. Was bei Renk in ein neues Jahrestief mündete, führte bei Hensoldt zu einer beschleunigten Erholungsbewegung.

Die wurde am Freitag schließlich durch ein weiteres Analystenlob von Kepler Cheuvreux verstärkt. Hier äußerte sich Experte Aymeric Poulain zuversichtlich bezüglich der weiteren Wachstumsaussichten sowie insbesondere das zurückliegende sowie das kommende Quartal. Er setzte einen Kurs von 90 Euro als fairen Wert fest.

... jetzt am Montag noch eine dritte hinzu!

Doch das sollte noch nicht alles gewesen sein, denn am Montagabend heimste Hensoldt ein weiteres Upgrade ein. Nach Kepler Cheuvreux empfiehlt jetzt auch der US-Finanzdienstleister Jefferies die Aktie zum Kauf. Analyst Ben Brown sieht in der jüngsten Korrektur der Anteile einen "attraktiven Einstiegspunkt". In seiner Studie spricht er von einer nachhaltigeren Nachfrageentwicklung als bei vielen Wettbewerbern. Er rechnet über 2030 hinaus mit einem EBIT-Wachstum von über 20 Prozent.

Darüber hinaus erwartet Brown, dass Hensoldt seine Jahresprognose mit der Vorstellung des nächsten Geschäftsberichts anheben wird. Zu einem zentralen Termin könne sich außerdem der Kapitalmarkttag am 10. November entwickeln, auf dem ebenfalls neue Wachstumsziele sowie neu erhaltene Aufträge vorgestellt werden könnten.

Nach den jüngsten Anpassungen kommt Hensoldt jetzt auf 6 Bewertungen mit "Kaufen", einer weiteren zum "Übergewichten" sowie 7 neutralen Einschätzungen und einer Empfehlung zum "Reduzieren" von Positionen. Das ergibt in Summe eine Bewertung zum "Übergewichten". Der faire Wert wird im Mittel mit 92,27 Euro angegeben, was einer Upside von 16,3 Prozent entspricht.

Aktie mit charttechnischem Befreiungsschlag

Die dritte Kaufempfehlung binnen weniger Tage verfehlte ihre Wirkung zum Wochenauftakt nicht. Im regulären Handel legte Hensoldt 4,1 Prozent zu, in der Nachbörse wurde daraus ein Plus von etwa 6 Prozent – eine unmittelbare Folge der Jefferies-Empfehlung, die erst nach Börsenschluss bekannt wurde. Darüber hinaus profitierte Hensoldt vom Kanzlerbesuch in Kyiv. Die neuen Unterstützungszusagen durch die Bundesregierung umfassen auch die Lieferung von Radarsystemen aus der Produktion von Hensoldt.

Nach den jüngst erfreulichen Entwicklung hat sich die Ausgangslage für die Aktie deutlich aufgehellt. Im Unterschied zu Renk und Rheinmetall handelt Hensoldt inzwischen wieder sowohl über der 50- als auch der 200-Tage-Linie, womit erste prozyklische Kaufsignale vorliegen. Der Trendstärkeindikator MACD zeigt zwar noch einen intakten Abwärtstrend an, er hat sich aber bereits über seine Signallinie verbessern können, was nachlassenden Gegenwind bedeutet.

Fazit: Jetzt muss Hensoldt allerdings auch liefern

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung wird die Luft inzwischen allerdings dünn. Während Renk und Rheinmetall zu vertretbaren Niveaus zurückkehrt sind – die für das kommende Jahr geschätzten Gewinnvielfache liegen inzwischen im internationalen Durchschnitt –, ist Hensoldt mit einem KGVe 2026 von 52,6 und von 36,6 für 2027 ausgesprochen teuer bewertet.

Nach den zuletzt positiven Analystenkommentaren und den durch sie hervorgerufenen Kursgewinnen darf sich Hensoldt bei der Vorlage neuer Geschäftszahlen und der Vorstellung neuer Wachstumsziele keinen Schnitzer erlauben, sonst könnten wie zuvor bei den Mitbewerbern Zweifel am aktuell steil erwarteten Wachstumspfad aufkommen – mit entsprechenden Folgen für die Aktie.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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