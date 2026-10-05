🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Hensoldt von Hold auf Buy hoch
    • Kursrückgang gilt als attraktiver Einstiegspunkt
    • Hensoldt übertrifft bereits Prognosewerte für 2026
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von Hensoldt nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    78,94€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,47€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HENSOLDT

    +5,82 %
    +10,34 %
    +5,39 %
    +11,89 %
    -27,17 %
    +226,30 %
    +535,35 %
    +406,02 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
    HENSOLDT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 83,84 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +11,90 %/+25,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 98 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,00, was eine Steigerung von +16,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung von Hensoldt im schwachen Rüstungssektor und mögliche Unterstützung durch eine BofA-Analyse. Diskutiert werden ein möglicher Seitwärtskorridor um 70 Euro sowie die Erwartung, dass erst termingerechte Auftragsabwicklung, Umsatz- und nachhaltig steigende Gewinne eine Rally auslösen. Positiv gewertet werden Kartellfreigabe und Partnerschaften im Drohnen- und Sensorsystemgeschäft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     