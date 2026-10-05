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    Besonders beachtet!

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    SpaceX - Aktie schießt in die Höhe +6,66 % - 05.10.2026

    Die SpaceX Aktie notiert am 05.10.2026 mit +6,66 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SpaceX - Aktie schießt in die Höhe +6,66 % - 05.10.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.10.2026

    Positive Vorzeichen bei SpaceX: Der Kurs klettert um +6,66 % auf 150,60. Schon gestern ging es für die SpaceX Aktie um +7,16 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 150,60. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +14,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +13,50 % gewonnen.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,03 %
    1 Monat +16,37 %
    3 Monate +4,85 %
    1 Jahr +13,50 %
    Stand: 05.10.2026, 19:27 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursanstieg seit August, der mit hohen ETF-Käufen und zunehmendem Free Float erklärt wird. Anleger sehen die Bewertung über erwartete KGVs 2027/28 als zunehmend tragfähig. Optimismus stützen hohe Analystenziele sowie Starlink-, KI- und Starship-Wachstum; Risiken bleiben Starship-Probleme, Wiederverwendbarkeit, Kapitalbedarf und sehr ambitionierte Prognosen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. € wert.

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    SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SpaceX

    +6,13 %
    +14,08 %
    +16,42 %
    +4,89 %
    -6,34 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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