SpaceX - Aktie schießt in die Höhe +6,66 % - 05.10.2026

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Positive Vorzeichen bei SpaceX: Der Kurs klettert um +6,66 % auf 150,60€. Schon gestern ging es für die SpaceX Aktie um +7,16 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 150,60€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +14,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +13,50 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,03 % 1 Monat +16,37 % 3 Monate +4,85 % 1 Jahr +13,50 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 19:27 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursanstieg seit August, der mit hohen ETF-Käufen und zunehmendem Free Float erklärt wird. Anleger sehen die Bewertung über erwartete KGVs 2027/28 als zunehmend tragfähig. Optimismus stützen hohe Analystenziele sowie Starlink-, KI- und Starship-Wachstum; Risiken bleiben Starship-Probleme, Wiederverwendbarkeit, Kapitalbedarf und sehr ambitionierte Prognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. € wert.

Wochenausblick Börse vom 05.10.2026

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,44 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,73 %. Northrop Grumman legt um +0,64 % zu

SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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