🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie fällt auf 43,97€ - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie fällt auf 43,97€ - 05.10.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Wie hat sich die Bayer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Rote Vorzeichen bei Bayer: Der Kurs rutscht um -2,33 % auf 43,97 ab. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,97, mit einem Minus von -2,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    41,57€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,01€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bayer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,04 % Verlust nach sich zog.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auf Wochensicht hat die Bayer Aktie damit -12,65 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,70 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,65 %
    1 Monat -9,74 %
    3 Monate -17,04 %
    1 Jahr +53,81 %
    Stand: 05.10.2026, 19:28 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang, Unsicherheit über Glyphosat-Verfahren und den Vergleich sowie mögliche weitere finanzielle Belastungen. Einige sehen Einstiegschancen, andere negative Signale; auch das Handelsvolumen wird betrachtet. Themen sind zudem Bayers geplante US-Pharmainvestition von 2,2 Mrd. US-Dollar und JPMorgans Kursziel von 61 Euro mit Einstufung Overweight trotz möglicherweise zu hoher Erwartungen an das dritte Quartal.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd. € wert.

    DAX leicht im Minus – PTC schießt um 34 Prozent nach oben


    Leichte Verluste in Deutschland, Rückenwind für den US 500: Während die Indizes wenig Bewegung zeigen, sorgen Einzelwerte wie PTC mit kräftigen Kurssprüngen für Aufsehen.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 05.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.10.2026 im Eurozone 50.

    UNTERNEHMEN vom 05.10.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP: Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fällt RUEIL-MALMAISON/BOSTON - Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,61 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,91 %. Sanofi verliert -1,10 %

    Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,09 %
    -12,47 %
    -9,56 %
    -16,87 %
    +54,12 %
    -1,32 %
    -5,81 %
    -50,31 %
    +208,90 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie fällt auf 43,97€ - 05.10.2026 Am 05.10.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     