Bayer Aktie fällt auf 43,97€ - 05.10.2026

Rote Vorzeichen bei Bayer: Der Kurs rutscht um -2,33 % auf 43,97€ ab. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,97€, mit einem Minus von -2,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bayer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,04 % Verlust nach sich zog.

Auf Wochensicht hat die Bayer Aktie damit -12,65 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,70 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,65 % 1 Monat -9,74 % 3 Monate -17,04 % 1 Jahr +53,81 %

? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 19:28 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang, Unsicherheit über Glyphosat-Verfahren und den Vergleich sowie mögliche weitere finanzielle Belastungen. Einige sehen Einstiegschancen, andere negative Signale; auch das Handelsvolumen wird betrachtet. Themen sind zudem Bayers geplante US-Pharmainvestition von 2,2 Mrd. US-Dollar und JPMorgans Kursziel von 61 Euro mit Einstufung Overweight trotz möglicherweise zu hoher Erwartungen an das dritte Quartal.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,61 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,91 %. Sanofi verliert -1,10 %

Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.