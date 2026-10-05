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Bayer Aktie fällt auf 43,97€ - 05.10.2026
Am 05.10.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).
Wie hat sich die Bayer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Rote Vorzeichen bei Bayer: Der Kurs rutscht um -2,33 % auf 43,97€ ab. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,97€, mit einem Minus von -2,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bayer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,04 % Verlust nach sich zog.
Auf Wochensicht hat die Bayer Aktie damit -12,65 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,70 % gewonnen.
Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,65 %
|1 Monat
|-9,74 %
|3 Monate
|-17,04 %
|1 Jahr
|+53,81 %
? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang, Unsicherheit über Glyphosat-Verfahren und den Vergleich sowie mögliche weitere finanzielle Belastungen. Einige sehen Einstiegschancen, andere negative Signale; auch das Handelsvolumen wird betrachtet. Themen sind zudem Bayers geplante US-Pharmainvestition von 2,2 Mrd. US-Dollar und JPMorgans Kursziel von 61 Euro mit Einstufung Overweight trotz möglicherweise zu hoher Erwartungen an das dritte Quartal.
Zur Bayer Diskussion
Informationen zur Bayer Aktie
Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,21 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer
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Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.