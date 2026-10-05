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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.10.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert am 05.10.2026 mit +2,13 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.10.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.10.2026

    Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,13 % auf 980,20. Damit gewinnt die Aktie +20,40  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 980,20, mit einem Plus von +2,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,83 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +0,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -37,31 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,03 %
    1 Monat -4,98 %
    3 Monate -10,83 %
    1 Jahr -50,39 %
    Stand: 05.10.2026, 19:29 Uhr

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,96 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Thales notiert im Plus, mit +1,52 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,55 %. Lockheed Martin legt um +0,73 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,64 %.

    Rheinmetall Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Rheinmetall

    +2,28 %
    +0,23 %
    -4,79 %
    -10,65 %
    -50,29 %
    +320,29 %
    +1.050,73 %
    +1.484,83 %
    +42.269,44 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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