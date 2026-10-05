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    Resonant Clinical Solutions baut sein globales Geschäft mit Geräten und Zubehör durch die Übernahme von Labfish aus

    Die Übernahme erweitert die europäische Präsenz von Resonant und ergänzt das Angebot um spezialisierte Kalibrierungskompetenz, IOR/EOR-Abdeckung sowie Partnerdepots, um den Lebenszyklus klinischer Studien weltweit zu unterstützen

    LEESBURG, Virginia, 5. October 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions („Resonant"), ein globaler Partner für klinische Lösungen, der Life-Science-Unternehmen entlang der gesamten klinischen Lieferkette und des Probenlebenszyklus betreut, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die in Deutschland ansässige labfish rental solutions Gmbh („Labfish") sowie deren verbundene Unternehmen in den USA und im Vereinigten Königreich übernommen hat, die gemeinsam umfassende Lösungen für die Vermietung von klinischen und Laborgeräten sowie für deren Kalibrierung anbieten. Durch die Übernahme baut Resonant seine Präsenz im Bereich Equipment & Ancillaries (E&A) in Europa aus und stärkt seine Fähigkeit, weltweit immer komplexer werdende klinische Studienprogramme mit stark nachgefragten, spezialisierten Kompetenzen zu unterstützen.

    Resonant Clinical Solutions logo

    Das in Hamburg ansässige Unternehmen Labfish bietet ein umfangreiches Laborgerätesortiment zur Miete an – darunter Waagen, Gefrierschränke, Kühlschränke, Infusionspumpen und Monitore – sowie Konfektionierung, Zubehör und branchenführende eigene Fachkompetenz im Bereich Kalibrierung. Labfish bietet zudem Dienstleistungen im Bereich Importer of Record (IOR) und Exporter of Record (EOR) sowie ein erstklassiges Logistikmanagement direkt zum Patienten an und arbeitet dabei mit Partnerlagern in Argentinien, Israel, der Türkei und China zusammen, um klinische Studienzentren in mehr als 70 Ländern zu beliefern. Das 2014 gegründete Unternehmen Labfish ist nach ISO 9001 zertifiziert und betreibt eine der größten hauseigenen Kalibrierungseinrichtungen für klinische Studien in Europa.

    „Die Integration von Labfish in das E&A-Geschäft von Resonant erweitert unsere Präsenz in Europa und baut unsere Dienstleistungen in den Bereichen Kalibrierung sowie Import und Export weiter aus, wodurch wir die erstklassigen Lösungen für klinische Studien, auf die sich unsere Kunden verlassen, weiter verbessern", sagte Christophe Berthoux, Geschäftsführer von Resonant Clinical Solutions. „Diese Übernahme baut auf dem Erfolg unseres Geschäftsbereichs Equipment & Ancillaries auf, um den sich rasch wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Die Kompetenzen, die Labfish in Resonant einbringt, treiben unsere Strategie voran, einen größeren Teil des klinischen Studienprozesses weltweit zu unterstützen."

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