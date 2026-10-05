JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen von 67,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer dürfte nach Aussagen des Managements erneut eine starke Nachfrage verzeichnet haben, schrieb Akash Gupta in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies erscheine zwar in Zeiten steigender Zinsen und Inflation zunächst etwas widersprüchlich. Nach seinen bisherigen Gesprächen mit dem Unternehmen sei diese Einschätzung der Manager jedoch auf einen Nachholbedarf zurückzuführen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68,00

Kursziel alt: 67,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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