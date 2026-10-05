Moderna Aktie legt am 05.10.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von +7,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 180,64€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Moderna investiert ist, kann sich über eine Rendite von +155,43 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +5,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +600,56 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,62 % 1 Monat +45,18 % 3 Monate +155,43 % 1 Jahr +635,17 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 19:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nasdaq-100-Aufnahme von Moderna ab 9. Oktober 2026 als positiven Impuls sowie um die hohe Bewertung nach dem Kursanstieg: Ein Nutzer vergleicht die Marktkapitalisierung mit Volkswagen und hält BioNTech für günstiger. Technisch werden starke, teils analystengetriebene Schwankungen, Stop-Loss-Auslösungen, offene Kurslücken und Widerstand um 210 Dollar diskutiert. Nach Kursen um 200 Dollar erwarten einige einen gesunden Rücksetzer; hohe Zinsen gelten als Marktrisiko.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,65 Mrd. € wert.

Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Erholung fort und notiert bei 190,01 US$. Damit hat der Kurs der Moderna-Aktie eine mehrjährige Widerstandszone überwunden. Der Ausbruch eröffnet technisch weiteres Potenzial, doch nach dem steilen Anstieg mahnen die kurzfristig überkauften Indikatoren zur Vorsicht und machen einen Rücksetzer jederzeit möglich. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Im Wochenchart ist der Moderna-Aktie der […] The post Moderna-Aktie: Steht der Ausbruch bevor? first appeared on sharedeals.de.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +7,86 %. BioNTech legt um +1,34 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar