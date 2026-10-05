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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie legt am 05.10.2026 stark zu

    Die Moderna Aktie notiert am 05.10.2026 mit +7,13 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie legt am 05.10.2026 stark zu
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Moderna Aktie am 05.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von +7,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 180,64. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +5,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +600,56 %.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,62 %
    1 Monat +45,18 %
    3 Monate +155,43 %
    1 Jahr +635,17 %
    Stand: 05.10.2026, 19:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nasdaq-100-Aufnahme von Moderna ab 9. Oktober 2026 als positiven Impuls sowie um die hohe Bewertung nach dem Kursanstieg: Ein Nutzer vergleicht die Marktkapitalisierung mit Volkswagen und hält BioNTech für günstiger. Technisch werden starke, teils analystengetriebene Schwankungen, Stop-Loss-Auslösungen, offene Kurslücken und Widerstand um 210 Dollar diskutiert. Nach Kursen um 200 Dollar erwarten einige einen gesunden Rücksetzer; hohe Zinsen gelten als Marktrisiko.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,65 Mrd. € wert.

    Steht der Ausbruch bevor?


    Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Erholung fort und notiert bei 190,01 US$. Damit hat der Kurs der Moderna-Aktie eine mehrjährige Widerstandszone überwunden. Der Ausbruch eröffnet technisch weiteres Potenzial, doch nach dem steilen Anstieg mahnen die kurzfristig überkauften Indikatoren zur Vorsicht und machen einen Rücksetzer jederzeit möglich. Chartanalyse zur Moderna-Aktie Im Wochenchart ist der Moderna-Aktie der […] The post Moderna-Aktie: Steht der Ausbruch bevor? first appeared on sharedeals.de.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +7,86 %. BioNTech legt um +1,34 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Moderna

    +8,48 %
    +7,28 %
    +47,47 %
    +159,46 %
    +646,76 %
    +85,33 %
    -33,98 %
    +857,70 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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