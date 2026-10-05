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    Nebius Group Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um -4,15 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 05.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Wie hat sich die Nebius Group Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Rote Vorzeichen bei Nebius Group Registered (A): Der Kurs rutscht um -4,15 % auf 206,70 ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,30 %, geht es heute bei der Nebius Group Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,67 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +1,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nebius Group Registered (A) um +186,62 % gewonnen.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,29 %
    1 Monat +8,80 %
    3 Monate +6,67 %
    1 Jahr +87,21 %
    Stand: 05.10.2026, 19:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ KI-Cloud-Wachstum und dessen Finanzierung. Diskutiert werden starke Nachfrage und steigende Margen gegenüber Risiken durch hohe Investitionen, Schulden, Kundenvorauszahlungen und Verwässerung. Themen sind zudem der zwölfjährige Vertrag über 50 MW mit AIB und die Inferize-Übernahme, die GPU-Auslastung und Inferenzkosten verbessern soll. Kontrovers bleibt, wie nachhaltig Wachstum und Cashflow sind.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,76 Mrd. € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nebius Group Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nebius Group Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nebius Group Registered (A)

    -4,24 %
    +0,90 %
    +8,38 %
    +6,26 %
    +86,49 %
    +1.210,13 %
    +218,95 %
    +954,99 %
    +731,22 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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