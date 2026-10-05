Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Plus - 05.10.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,66 % auf 68,72€. Damit gewinnt die Aktie +1,12 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,97 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 68,72€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -33,64 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,56 % 1 Monat -16,30 % 3 Monate -8,48 % 1 Jahr -26,66 %

? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 19:33 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Produktionskosten in Deutschland, Restrukturierung und Konkurrenz aus China. Diskutiert werden Standortverlagerungen und Niedersachsens Sperrminorität. Der Wert der Konzernmarken und eine unter Einbezug der Stammaktien genannte Marktkapitalisierung von rund 35 Mrd. Euro stützen Unterbewertungsargumente. Kursziele reichen von 25–30 bis 200 Euro. Hinzu kommen Hoffnungen auf den ID-Polo und charttechnische Warnsignale.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,17 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,00 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,64 %. Tesla legt um +2,96 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +2,36 %.

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Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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