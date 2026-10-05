RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Annahmen für das Gesamtjahr bekräftigt, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentliche neue Informationen habe es nicht gegeben. Zu den geringfügigen positiven Entwicklungen zählten starke Beiträge durch Großaufträge im dritten Jahresviertel sowie etwas günstigere Wechselkursbedingungen./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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