RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 31,31EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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