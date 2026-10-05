RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT
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Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 31,31EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
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