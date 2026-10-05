ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 68 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Geas Kursziel auf 68,00 Euro an
- Einstufung für den Anlagenbauer bleibt auf Neutral
- Starke Nachfrage dürfte auf Nachholbedarf beruhen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen von 67,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer dürfte nach Aussagen des Managements erneut eine starke Nachfrage verzeichnet haben, schrieb Akash Gupta in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies erscheine zwar in Zeiten steigender Zinsen und Inflation zunächst etwas widersprüchlich. Nach seinen bisherigen Gesprächen mit dem Unternehmen sei diese Einschätzung der Manager jedoch auf einen Nachholbedarf zurückzuführen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 67,70 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -5,54 %/+15,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 68 Euro
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